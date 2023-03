Is de breuk tussen België en Nederland in het shorttrack definitief? "Een contract is een contract"

Het WK shorttrack krijgt nog een staartje. De Belgische ploeg kreeg begin vorige week bij aankomst in Seoel te horen dat de Nederlandse staf hen niet meer ondersteunt. Waarom nam Nederland die beslissing en is de breuk definitief? Bij dat laatste vraagstuk lijken de antwoorden alvast niet eensgezind.

Stijn Desmet verliet Zuid-Korea met zilver, Hanne Desmet bleef ontgoocheld zonder eremetaal achter. Gisteren vertelde de medaillewinnares op de Spelen dat ze mentaal niet vrij kon schaatsen door een onverwachte beslissing van de Nederlandse bond op een vervelend moment. Broer en zus Desmet trainen in Heerenveen met de Nederlandse selectie en plukken daar duidelijk de vruchten van. Ook op kampioenschappen doen ze een beroep op de Nederlandse expertise, maar dat bleek in Zuid-Korea plots niet meer mogelijk. De Nederlandse zet roept veel vragen op, maar in het Belgische kamp lijken ze aan te geven dat de split niet permanent is. Volgens Corné Lepoeter, voorzitter van de Belgische Snelschaatsfederatie, gelden de afspraken tussen de Nederlandse en de Belgische schaatsbonden tot het einde van het seizoen 2023-2024. Dat zou betekenen dat Hanne en Stijn Desmet dus ook volgend seizoen met de Nederlanders in Heerenveen kunnen trainen.

Wij houden ons aan de afspraak en we verwachten dat van Nederland ook. Corné Lepoeter

"We hebben al 5 jaar lang een zeer succesvolle samenwerking met de Nederlandse schaatsbond", vertelt hij. "Stijn en Hanne Desmet trainen er sinds 2018 mee en hebben daar heel veel progressie gemaakt." "Kort voor het WK kwam dan plots de mededeling dat de Nederlandse coaches niet in staat zouden zijn om tijdens het WK onze atleten te coachen. Die timing was natuurlijk uiterst ongelukkig. Voor een topsporter is dat een enorme verandering enkele dagen voor je belangrijkste doel van het seizoen." "We betreuren dat natuurlijk. Het was zeker een goed WK, maar zonder deze situatie had er misschien meer ingezeten." Maar volgens Lepoeter is dit dus geen permanente breuk. "Een contract is een contract", vindt hij. "Wij houden ons aan de afspraak en we verwachten dat van Nederland ook. Dit was een ongelukkig incident, maar we willen nu snel met de schaatsers en met Nederland in overleg gaan om het op te lossen." "Het seizoen zit er nu bijna op, maar ook voor volgend jaar is er nog een overeenkomst. En er ligt een optie op tafel om de overeenkomst tot de Spelen van 2026 te verlengen." Zijn Hanne en Stijn het slachtoffer van hun eigen succes? "Het is heel mooi dat die vraag gesteld wordt. Dat wil zeggen dat we goed bezig zijn."

De Nederlandse kant van het verhaal: "Het was een sporttechnische kwestie"

Carl Mureau, perschef van de Nederlandse schaatsbond, wil bij onze redactie niet ingaan op de vraag of de breuk nu tijdelijk of definitief is. "Daar kan ik niets over zeggen", reageert hij vanuit Zuid-Korea. "Iedereen gaat nu met vakantie en daarna worden de gesprekken opgepikt." Mureau legt de beweegredenen van Oranje uit. "We werken al een vijftal jaar op een prettige manier samen en beide landen profiteren van elkaars sterkte en de Belgen ook van onze faciliteiten." "Afgelopen zomer is de samenstelling van onze staf veranderd. We hebben twee nieuwe coaches met onder meer Annie Sarrat." "In de begeleiding van de Belgen is er ook iets aangepast: niet meer Pieter Gysel, wel assistent Sarrat was coach bij de wedstrijden."

Bij het Nederlandse team was er onduidelijkheid en daarom is er voor het WK beslist dat de Nederlandse staf er uitsluitend voor TeamNL was. Ze waren er dedicated voor hen. Nederlandse schaatsbond