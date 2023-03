Hoe Rik De Mil een dood Club Brugge in 5 dagen weer tot leven bracht

In vijf dagen van dood naar springlevend. Club Brugge is tegen Standard rechtgestaan na een reeks pijnlijke uppercuts. Oplapper van dienst was interim-coach Rik De Mil. Hoe kreeg hij blauw-zwart zo snel weer op scherp?

Gedurfde keuzes en "back to basics"

Aan lef geen gebrek bij Rik De Mil. De trainer schrok er niet voor terug om gedurfde keuzes te maken in zijn basisploeg tegen Standard.



Jaremtsjoek - man van 16 miljoen? Op de bank voor Jutgla. Boyata - een Rode Duivel op de sukkel? Gepasseerd voor de 18-jarige Spileers van Club NXT. En ook Onyedika moest plaatsruimen voor de in ere herstelde Rits. Het trio betaalde dat vertrouwen terug aan De Mil. Zo scoorde de Spaanse spits de verlossende openingstreffer. Nadien gooide hij met bloemetjes naar zijn coach. "Rik heeft me veel vertrouwen gegeven. Meer had ik niet nodig", aldus Jutgla, die nog even terugprikte naar zijn voorganger. "De andere coach (Parker, red.) zette me zonder reden op de bank. Ik heb nooit een uitleg gekregen."

De trainer wil dat we in de eerste plaats een echte ploeg zijn. Mats Rits

Dat Jaremtsjoek in de slotfase niet mocht invallen, was eveneens veelzeggend. De Mil lijkt vol de kaart te trekken van de jongen in wie hij in gelooft - geen roulette-rotaties zoals bij Parker. Ook terug bij Club: hoog drukken zetten op de tegenstander. Back to basics, zoals onder Carl Hoefkens. "Het was nog niet het meest sprankelende voetbal", besefte Rits. "Maar iedereen heeft er tenminste weer zijn kop voorgelegd. De trainer wil dat we in de eerste plaats een echte ploeg zijn."

Jutgla viert, hij maakte de belangrijke eerste goal.

Gesprekken gevoerd met groep

De Mil smeedde de voorbije dagen weer een collectief door in dialoog te gaan met zijn dolende spelersgroep. Zowel samen als individueel.



"Vooral het groepsgesprek was heel belangrijk", blikte de coach terug. "Dat was een kans voor de spelers om hun frustraties te uiten. Ik wilde vooral een klankbord zijn. Op korte tijd kan je niet alles wegwerken, maar het was al goed dat er naar hen geluisterd werd." Nadien sprak De Mil nog met iedere speler apart: "Daar heb ik aangegeven dat er positiviteit moet komen. Je kan niet blijven alleen maar negatief doen. Als je een glas half vult met positieve zaken, zie je dat terug op het veld."

Dat we de koppen bij elkaar hebben gestoken, zorgde voor een positieve vibe. Bjorn Meijer

Alle spelers beaamden dat na afloop in de catacomben van Jan Breydel. "Dat we de koppen bij elkaar hebben gestoken, zorgde voor een positieve vibe", blikte Meijer erop terug. Naast hem vulde Rits aan: "Het was een goed gesprek met de spelers, trainersstaf en Rudy Heylen (mental coach, red.). Alle problemen zijn aangehaald en uitgepraat, nu moesten we gewoon de oplossingen proberen te vinden."

Rust uitstralen ondanks druk