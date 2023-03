Bashir Abdi was amper 4 dagen in België voor recordpoging: "Soms voel je je schuldig tegenover je gezin"

Met zijn 59'51" kon Bashir Abdi het meer dan 25 jaar oude Belgische record van Mohamed Mourhit op de halve marathon uit de tabellen lopen. Abdi werkte zijn kunstje af in de 4 dagen in België die hij zichzelf tussen 2 hoogtestages in Ethiopië gunde. "Dat is nu eenmaal part of the game . Als ik dat niet doe, dan kan ik dit soort prestaties niet leveren." Abdi moet hierdoor wel zijn vrouw en 2 kinderen wekenlang missen. "Mijn familie accepteert dat, maar dat maakt het zeker niet gemakkelijker. Mijn oudste dochter is 4 en begint zich vragen te stellen. "Waarom ga je weer weg?" en zo. Ik weet daar niet altijd een antwoord op."

"Ik gebruik dit jaar om te experimenten met het oog op Parijs"

Over een maand doet Bashir Abdi in Rotterdam een aanval op zijn eigen Europese record op de marathon. Het is min of meer een tussendoortje, want dit jaar staat zowat alles in het teken van de Spelen van Parijs in 2024. Op de vorige Spelen in Tokio won Abdi brons.



"Het parcours in Parijs is niet zo gemakkelijk, heel heuvelachtig. Dat zijn omstandigheden die in het voordeel zijn van de Kenianen (Abdi is van Somalische origine, red), want zij zijn dat soort parcoursen gewoon."



"Het is daarom dat ik dit jaar gebruik om wat anders te trainen, om te experimenteren zodat ik zo goed mogelijk voor de dag kan komen in Parijs. Dat worden toch een soort 'thuis-Spelen' voor ons."

Wordt dat dan Abdi's last dance? Hij zal dan 35 jaar zijn. "Het zijn niet alleen die opofferingen, maar ook die 200 kilometer per week die je moet lopen. Dat doet wat met je lichaam. We zullen zien."