BEKIJK: Bashir Abdi verbetert Belgisch record halve marathon met bijna halve minuut

Simon Debognies (1u01'52") werd tweede Belg, Dorian Boulvin was derde in 1u03'07".

Na 59 minuten en 51 seconden liep hij over de finish op de piste van zijn atletiekclub KRC Gent. Abdi liep de 21,1 kilometer in 21,15 km/u of 2'50" per kilometer.

Bashir Abdi tekende vanochtend present op het Belgisch kampioenschap halve marathon in zijn Gent. De Belgische wereldtopper had één doel: een nationaal record lopen.

"Solo gegaan na 5 km omdat het te traag ging"

Bashir Abdi heeft zich flink in het zweet moeten werken.

"Ik had twee hazen meegebracht om er een harde wedstrijd van te maken", legt hij uit, "maar na 5 km lag het tempo te laag. Er zat dus niks anders op dan solo te gaan."

"Ik moest stevig opboksen tegen de wind. Makkelijk was het dus niet, maar ik ben heel tevreden en heel blij dat het me gelukt is."

Abdi had het Belgisch record al lang op zijn verlanglijstje staan. "Ik wist dat ik het in me had en op een sneller parcours kan ik nog harder, denk ik."

Over een maand loopt Abdi opnieuw een volledige marathon, opnieuw in Rotterdam. Twee jaar geleden verbeterde hij er het Europees record (2u03'36").

"Dit was een goede test, want ik had het gevoel dat ik dit tempo langer aankan", besluit Abdi.