Mikaela Shiffrin in geschiedenisboeken van het skiën met 86e WB-zege

Mikaela Shiffrin is op haar 27e al een legende in het skiën. Enkele dagen geleden verzekerde de Amerikaanse zich al voor de vijfde keer in haar carrière van eindwinst in de algemene wereldbeker.

Nu is ze ook zeker van de eindzege in de wereldbekerstand van de reuzenslalom. En als kers op de taart heeft ze dus ook het record van Ingemar Stenmark te pakken met 86 zeges in de Wereldbeker.

Dat record zal morgen misschien meteen sneuvelen want Shiffrin krijgt morgen in Åre de kans om het record meteen te verbeteren.

Na de reuzenslalom van vrijdag staat met een slalom zaterdag opnieuw een van haar specialiteiten op het programma.