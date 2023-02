Voor de 7e keer in haar indrukwekkende carrière heeft Mikaela Shiffrin (27) een wereldtitel op haar naam geschreven. Deze keer in een discipline die nog openstond op haar erelijst: de reuzenslalom. De Amerikaanse skiester ging in de Franse Alpen Federica Brignone (Ita) en Ragnhild Mowinckel (Noo) vooraf.