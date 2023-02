Canadese verrassing Laurence St. Germain troeft Mikaela Shiffrin af op WK slalom

Shiffrin was de te kloppen vrouw, ze won dit jaar 5 wereldbekers op de reuzenslalom en 5 wereldbekers op de slalom. Enkele dagen geleden pakte ze ook het WK-goud op die eerste discipline, maar op haar laatste event in Méribel kwam ze net tekort.



Na de eerste run lag ze nochtans in polepositie: ze was 19 honderdsten sneller dan de Zwitserse Wendy Holdener en 61 honderdsten beter dan St. Germain. De omstandigheden waren iets anders bij de 2e run, gaf Shiffrin al aan.



De Canadese skiede de run van haar leven en moest enkel nog de Amerikaanse vrezen. Die maakte iets te veel foutjes en was trager in het boven- en onderstuk.



Shiffrin had haar 5e slalom-WK kunnen winnen en had de eerste kunnen zijn sinds de Italiaanse Deborah Compagnoni in 1997 om de dubbel reuzenslalom/slalom te pakken.



Toch kon Shiffrin ook lachen met het zilver. Met haar goud op de reuzenslalom en eveneens zilver op de Super G zijn haar wereldkampioenschappen geslaagd. In de eerste WK-wedstrijd stak ze een hand uit naar combinégoud, maar miste ze op het eind een poortje. Het zal haar worst wezen: de nachtmerrie van Peking 2022, waarin ze als grote favoriete geen enkele medaille haalde, is doorgespoeld.