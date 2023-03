Maaseik houdt Roeselare in het vizier in de Champions' Play-off

Dinsdag had Roeselare gestunt in de CEV Cup door in de heenwedstrijd van de halve finale de Italiaanse topploeg Piacenza met 3-0 af te drogen.



Wie dacht dat die match in de kleren was gekropen, kwam bedrogen uit, want Menen kon enkel in de - zeer spannende - tweede set een vuist maken.

Omdat ook Maaseik een vlotte 3-0-zege behaalde, op bezoek bij Aalst, blijft de kloof tussen beide kemphanen 2 punten.



In de strijd om de 3e plaats in de Champions' Play-off rekende Gent met 3-1 af tegen Haasrode-Leuven.