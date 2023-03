"Memorabele zege" van Roeselare: "En nu moeten ze vol voor de finale gaan"

Bij Roeselare hadden ze niet gedroomd van de 3-0-zege, ook ex-coach Dominique Baeyens was vooraf niet zó optimistisch geweest.

"Ik dacht aan 3-2 of 3-1 na een spannende match, in het beste geval. Maar 3-0: het is een memorabele avond geworden voor Roeselare en het Belgische volleybal", zegt Baeyens, gisteren cocommentator in Roeselare.

"Ik sprak met enkele spelers: ze hadden op training al gezien dat Piacenza niet zo geconcentreerd was en dan krijg je dit."

Nochtans had Piacenza onlangs nog de Italiaanse beker gewonnen. "In die Final Four waren ze van een andere planeet, maar blijkbaar was dat een miraculeus weekend en konden ze dat niet herhalen."