3-0! Roeselare geeft billenkoek aan Italiaanse topclub Piacenza in halve finales CEV Cup

clock 21:48 21 uur 48. Een finaleplaats is realistisch. Zelfs als je ginds met 3-0 verliest, heb je nog altijd een golden set. Onwaarschijnlijke match! Marc Willems.

clock 21:48 21 uur 48. Set 3: 25-23. Roeselare verdient alle superlatieven. Het speelt een ongelofelijke match en stunt: 3-0!

clock 21:33 21 uur 33. Roeselare zit even vast in zijn rotatie en kan de Italiaanse druk niet pareren. Het moet de Italianen nu snel aan de leiband leggen. . Roeselare zit even vast in zijn rotatie en kan de Italiaanse druk niet pareren. Het moet de Italianen nu snel aan de leiband leggen.

clock 21:25 21 uur 25. Ook in de derde set krijgen we hetzelfde beeld: veel tactische discipline bij Roeselare, dat knokt voor elke morzel grond. De Italianen krijgen maar geen grip op de Belgen. . Ook in de derde set krijgen we hetzelfde beeld: veel tactische discipline bij Roeselare, dat knokt voor elke morzel grond. De Italianen krijgen maar geen grip op de Belgen.

clock 21:18 21 uur 18. Ook de tweede set gaat naar Roeselare: 25-23. Ook de tweede set gaat naar Roeselare: 25-23

clock 21:13 21 uur 13. Kijk naar die score: straf! Dominique Baeyens.

clock 21:13 21 uur 13. Set 2: 25-23. Wordt het zo'n Europese avond uit de oude doos? Roeselare trekt ook het laken in de tweede set naar zich toe. Piacenza kwam nog wel knabbelen, maar de thuisploeg recht de rug. . Set 2: 25-23 Wordt het zo'n Europese avond uit de oude doos? Roeselare trekt ook het laken in de tweede set naar zich toe. Piacenza kwam nog wel knabbelen, maar de thuisploeg recht de rug.

clock 21:09 21 uur 09. Roeselare heeft zich even in slaap laten wiegen en ziet zijn bonus smelten. Kan het de opslagdruk weer verhogen? . Roeselare heeft zich even in slaap laten wiegen en ziet zijn bonus smelten. Kan het de opslagdruk weer verhogen?

clock 21:06 21 uur 06. In de kwartfinales verloor Piacenza in Montpellier, maar voor eigen volk maakten ze die nederlaag in de terugmatch goed. Het vertelt vooral iets over de wisselvalligheid van de Italianen. Ze staan kansen toe en die grijpt Roeselare voorlopig met beide handen. . In de kwartfinales verloor Piacenza in Montpellier, maar voor eigen volk maakten ze die nederlaag in de terugmatch goed. Het vertelt vooral iets over de wisselvalligheid van de Italianen. Ze staan kansen toe en die grijpt Roeselare voorlopig met beide handen.

clock 21:01 21 uur 01. De vertwijfeling is groot bij de Italianen. Roeselare loopt met veel variatie in de opslagen nu zelfs uit tot 17-12. "De coach van Piacenza is zichtbaar gefrustreerd", ziet Dominique Baeyens. "Het wordt een topavond." . De vertwijfeling is groot bij de Italianen. Roeselare loopt met veel variatie in de opslagen nu zelfs uit tot 17-12. "De coach van Piacenza is zichtbaar gefrustreerd", ziet Dominique Baeyens. "Het wordt een topavond."

clock 20:55 20 uur 55. Een Belgische stunt is mogelijk! Marc Willems.

clock 20:54 20 uur 54. Roeselare blijft erg geconcentreerd spelen en heeft in alle opzichten een antwoord in huis. 11-9. . Roeselare blijft erg geconcentreerd spelen en heeft in alle opzichten een antwoord in huis. 11-9.

clock 20:45 20 uur 45. Roeselare pakt de eerste set tegen Piacenza met 25-20.

clock 20:42 20 uur 42. Set 1: 25-20. Van een prima start gesproken! Roeselare wint de eerste set met duidelijke cijfers en dat hebben ze zeker niet gestolen. Integendeel: de Belgische kampioen was even onder de indruk, maar wint daarna verdiend. "Ze zijn top", zegt cocommentator Dominique Baeyens. . Set 1: 25-20 Van een prima start gesproken! Roeselare wint de eerste set met duidelijke cijfers en dat hebben ze zeker niet gestolen. Integendeel: de Belgische kampioen was even onder de indruk, maar wint daarna verdiend. "Ze zijn top", zegt cocommentator Dominique Baeyens.

clock 20:34 20 uur 34. We naderen de slotfase van de eerste set en Roeselare doet het voorbeeldig. Het heeft zijn huiswerk goed gemaakt en heeft nog altijd de leiding. . We naderen de slotfase van de eerste set en Roeselare doet het voorbeeldig. Het heeft zijn huiswerk goed gemaakt en heeft nog altijd de leiding.

clock 20:25 20 uur 25. De start van Roeselare was aarzelend, maar na een time-out heeft het de 4-8-achterstand helemaal weggepoetst. Meer nog: het komt voor het eerst aan de leiding: 9-8. . De start van Roeselare was aarzelend, maar na een time-out heeft het de 4-8-achterstand helemaal weggepoetst. Meer nog: het komt voor het eerst aan de leiding: 9-8.