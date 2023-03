Al een 3e keer de Brugse reddingsboei: wie is interim-coach Rik De Mil?

Club Brugge rekent in zijn zoektocht naar een nieuwe trainer alweer op assistent Rik De Mil om de ploeg ondertussen te bestieren. De 41-jarige ex-doelman heeft alle troeven om het (opnieuw) goed te doen als tussenpaus: leergierig, communicatief, passioneel en hij kent het huis.

Club Brugge zoekt al voor de vierde keer in 14 maanden naar een nieuwe trainer: na opvolgers voor Philippe Clement, Alfred Schreuder en Carl Hoefkens staat nu een vacature open om Scott Parker te vervangen. Alfred Schreuder, vorig jaar de redder met dienst, werd al gepolst, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam.

Assistent Rik De Mil neemt ondertussen nog maar eens over als interim-coach. Daarmee dendert zijn trainerscarrière - in september wordt De Mil 42 jaar - voort als een sneltrein. Begin 2012 is Rik De Mil nog doelman bij FC Veldegem in tweede provinciale als hij aankondigt dat hij na het seizoen aan de slag zal gaan als trainer van derdeprovincialer SV Oostkamp. De Mil is op dat moment 30 jaar. Elf jaar later mag hij de meest toonaangevende club van het land leiden.

Vanuit provinciale reeksen op de radar van Club Brugge

Rik De Mil loopt al sinds 2015 rond bij Club Brugge. Zoals alle voetbalclubs weet ook Club Brugge hoe moeilijk het is om goede jeugdtrainers te strikken. Dus valt de trainer van SV Oostkamp op. Die club is net twee keer in drie seizoenen gepromoveerd. Bovendien zijn ook de echo's over de ambitieuze trainer van Oostkamp positief en zet De Mil zich al dan niet bewust zelf op de Brugse radar. Hij meldt zich aan als begeleider voor sportkampen tijdens de zomer op Club Brugge, wat hij combineert met zijn job in het onderwijs. Een zware combinatie, maar zijn passie voor voetbal is groter, want niemand hoort De Mil klagen.

Wat begint tussen de U19-spelers van Club Brugge, evolueert in 2018 naar een job als trainer van het belofteteam als Sven Vermant vertrekt om trainer van Waasland-Beveren te worden. In het Sint-Jozef Sint-Pieterschool in Blankenberge denken ze dan nog dat de loopbaanonderbreking van meester Rik voor een beperkte periode is.

