Rik De Mil wil niet verder kijken dan eerste opdracht: "DNA van Club tonen, daarna zien we wel"

In een moeilijke situatie bij de landskampioen, moet die vooral op zoek naar zijn DNA. "Dat is onze basis", zegt de interim-coach. "Het Club-verhaal is niet enkel resultaat, maar in moeilijke momenten opstaan als team."

Op de vraag of De Mil langer dan één wedstrijd op de bank zou zitten, blijft hij op de vlakte. De ex-doelman is enkel bezig met zijn spelerskern klaar te stomen voor de clash tegen Standard.

"Het voelt niet aan als een examen", houdt hij de druk af. "Ik zou met veel enthousiasme een langere opdracht aanvaarden, maar me evengoed weer schikken als een andere trainer komt."

Niet enkel de interim-coach, ook de spelers staan voor een belangrijke wedstrijd. "Zij hebben ook in de spiegel gekeken", deelt De Mil.

"Inspraak van mijn spelers is nodig als we samen een mooi verhaal willen schrijven. Mijn plan voor zondag is dan ook om voor rust te zorgen in hun hoofden. Dat door duidelijkheid mee te geven over onze aanpak."

"Enkel zo kunnen ze doen wat ze al lang willen: schitteren na al het harde werk op training."

De Mil heeft ten slotte nog een hoop: "Ik wil de supporters horen zeggen dat er weer "No Sweat, No Glory" te zien was."