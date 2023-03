Het onverwachte parcours van Adnan Januzaj, de wonderboy die zoekt naar het juiste podium

Wie we daar hebben. Vanavond zien we Adnan Januzaj - 28 ondertussen - nog eens in België als speler van Basaksehir. Zelfs de strafste waarzegger had tien jaar geleden wellicht niet kunnen voorspellen dat zijn carrière naar Turkije zou leiden. Vindt de knipperlicht-Rode Duivel daar een podium om zichzelf te herlanceren?

We nemen u even mee terug naar wulpsere tijden rond onze nationale ploeg. Het is 2014 wanneer het hele land ongeduldig aftelt naar het WK in Brazilië, het eerste grote toernooi in een eeuwigheid. Dankzij een "Gouden Generatie" - dan nog frisse tieners en twintigers - wordt er luidop gedroomd van toekomstig succes. Welk Belgisch talent er in de aanloop naar dat WK wellicht het meest veelbesproken was?

Adnan Januzaj. Als 18-jarige maakt de middenvelder furore bij het Manchester United van David Moyes. Tijdens zijn basisdebuut scoort Januzaj zelfs twee keer. Analisten zien in hem de gedoodverfde opvolger van Ryan Giggs én een toekomstig winnaar van de Gouden Bal. Dat kan tellen als verwachtingspatroon. Er ontstaat ook een waanzinnig getouwtrek tussen verschillende nationale ploegen. Naast België proberen Albanië, Turkije, Servië, Kroatië, Kosovo én Engeland eveneens de wonderboy te overtuigen. Dat Januzaj plots met beenbeschermers in de Belgische kleuren speelt, is bijna wereldnieuws. Op 23 april komt bondscoach Marc Wilmots uiteindelijk met de verlossende tweet dat Januzaj voor de Rode Duivels kiest. Het is nét geen reden om een nationale feestdag af te kondigen.

Januzaj was een sensatie in zijn beginmaanden bij Manchester United.

Grillige Gouden Bal

Zo groot als toen zou de gekte rond Januzaj nooit meer worden. In Manchester volgt een terugval, een uitleenbeurt aan Dortmund is geen succes en de vijf seizoenen bij Real Sociedad vaak bijzonder grillig. Toch blijft Januzaj steeds zijn zelfzekere zelve. "Ik geloof dat ik op een dag de Gouden Bal kan winnen als ik hard blijf werken", klinkt het nog niet eens zo lang geleden in een zeldzaam interview. Aan zijn potentieel twijfelt dan ook niemand. In de Spaanse sportkranten wordt de Rode Duivel bijna wekelijks gelinkt aan grootmachten zoals FC Barcelona. Begin dit seizoen trekt Januzaj evenwel transfervrij naar de Spaanse subtopper Sevilla.

Iemand met het talent van Adnan had op deze leeftijd altijd titularis moeten zijn bij een grote club. Marc Wilmots

Daar komt hij verrassend genoeg amper in actie - amper 46 competitieminuten, zeg. Een late uitleenbeurt begin februari aan Basaksehir - vanavond tegenstander van KAA Gent - is de zoveelste poging om het juiste podium te vinden. Wie had durven denken dat de carrière van het United-fenomeen zo zou lopen?



"Iemand met het talent van Adnan had op deze leeftijd altijd titularis moeten zijn bij een grote club", meent zijn ex-bondscoach Marc Wilmots.



"Daar een verklaring voor geven, is zeker niet gemakkelijk. Soms komt het ook gewoon neer op een goeie timing en geluk. Want wie kon vermoeden dat Sevilla dit seizoen tegen de degradatie zou moeten knokken?"



Ook voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans weet dat Januzaj in zulke omstandigheden niet optimaal rendeert. "Adnan is niet de man die de rugzak oppakt en de hele ploeg maar naar voren sleept. Hij is op zijn best in een sterk collectief dat goed draait."

Geen mislukte carrière

Zoals de Rode Duivels in hun beste dagen, dus? Door het uitblijven van constante topprestaties bij zijn clubs kon Januzaj daar maar een vaste basisplek claimen. Dat hij mee mocht naar het WK in Rusland was eigenlijk een kleine verrassing. Januzaj verdeelde daar - zoals zo vaak - de meningen met zijn veelbesproken klassegoal in de "overbodige" groepsmatch tegen Engeland. Tot vandaag zijn enige doelpunt voor de nationale ploeg. In 2019 tikte Roberto Martinez de knipperlicht-Rode Duivel dan weer op de vingers na een flauwe prestatie tegen San Marino: "Talent volstaat niet, Januzaj moet ook de juiste mentaliteit hebben." Nochtans vindt Wilmots dat de middenvelder absoluut geen moeilijke jongen is. "Als tiener was hij nog wat speels", herinnert hij zich. "Maar nadien had ik de indruk dat hij alles deed voor zijn job." Januzaj gaf eerder al toe dat hij tijd nodig had om voetbalvolwassen te worden. "Als jonge kerel lette ik niet op mijn eten en trainde ik niet zoveel. Ik dacht dat het talent dat God me gegeven had wel zou volstaan. Op dat vlak heb ik de klik gemaakt."

Het is raar als mensen in België zeggen dat ik niet de verwachte carrière heb gehad. Adnan Januzaj

En dus is het des te merkwaardiger dat de Brusselaar nooit helemaal de verwachtingen - hoe hoog die ook waren - heeft kunnen inlossen. Al oordeelt Borkelmans dat we niet te streng mogen zijn voor Januzaj. "Adnan is niet bezig aan een mislukte carrière, hé. Hij hoort zeker niet in hetzelfde rijtje als een Bakkali en Musonda. Dat lijkt misschien een beetje zo. Omdat zijn verhaal als een raket vertrok aan de absolute top en het nadien wat minder liep, maar Adnan heeft nog steeds voor geweldige ploegen gespeeld." Januzaj zelf toont evenmin spijt over het parcours dat hij tot dusver heeft afgelegd. Door Sport/Voetbalmagazine kreeg de middenvelder enkele maanden geleden wéér die eeuwige vraag voorgelegd.

Zijn openhartige antwoord: "Het is raar als mensen in België zeggen dat ik niet de verwachte carrière heb gehad. Ik speelde in La Liga, de Premier League, de Bundesliga en maakte twee WK's mee. Ik zie mezelf trouwens nog wel vijf of zes seizoenen op een hoog niveau spelen. Waarom ziet men eens niet de goeie kant van de dingen?"