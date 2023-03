Voor Vandenbempt is Standard dé uitdager van "zielloos" Club: "Wel het soort voetbal voor de top 4"

Wanprestatie van zielloos Club Brugge

Dat bleek terecht vrijdag, een totale wanprestatie van een zielloos, dolend elftal dat afgetroefd en afgebluft werd door KV Oostende, een ploeg die voor het laatst gewonnen had op 6 november. Het had 8 van zijn laatste 11 wedstrijden verloren en staat eigenlijk met anderhalf been in tweede klasse.

De uitslag van het weekend was de 3-0-nederlaag van Club Brugge bij KV Oostende. De overwinning tegen AA Gent vorige week werd het prille begin genoemd van een wederopstanding die om bevestiging vroeg. Meer werd er ook niet van gemaakt.

De manier waarop die spelers, die zich toch een paar maanden geleden in de achtste finales van de Champions League hebben gevoetbald, over het veld sloften was een belediging voor het instituut Club Brugge.

Ook hoe het de overwinning van vorige week tegen Gent aangreep om aan te tonen dat onder Scott Parker wel degelijk goed en efficiënt gewerkt was en dat al eerder ook al zichtbaar was, maar in Oostende hebben de spelers er toch niets aan gedaan om de trainer zijn ideeën te steunen.



Dat is geen fijne gedachte aan de vooravond van het afscheid van de Champions League in Lissabon. Met dezelfde slappe prestatie krijg je dubbele cijfers, uitgerekend tegen het sterke Benfica, waar je op zoek moet gaan naar vertrouwen voor die belangrijke wedstrijd tegen Standard van zondag.