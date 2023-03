Bart Swings kijkt al vooruit na topseizoen: "Als het kan, ga ik door tot de Spelen van 2026"

"Stijgende lijn een heel seizoen aangehouden"

Bart Swings beleefde afgelopen weekend een droom in Heerenveen. De 32-jarige schaatser pakte niet alleen brons op de 5 kilometer, maar kroonde zich ook tot wereldkampioen op de massastart.



"Aan het begin van het seizoen stippelden we een mooi traject uit. Ik ben dan ook rustig begonnen, wetende dat het WK pas in maart was", legt Swings uit.



"Ik heb voor het eerst gepiekt richting het EK, om daar al wat op niveau te zijn. Dat is ook min of meer gelukt (Swings won goud op de massastart). Ik ben blij dat ik die stijgende lijn een heel seizoen heb kunnen aanhouden."



"Vroeger vond ik het wel moeilijker om te pieken. Al heb ik dat tijdens olympische jaren wel altijd goed kunnen doen."



