"Kopecky was sterker in de achtervolging, maar Vollering was mentaal de betere"

Er was veel stof om over te spreken na de Strade Bianche bij de vrouwen. "Het is logisch dat ploeggenotes Kopecky en Vollering tegen elkaar gesprint hebben om de zege. Het gaat wel om de Strade Bianche, hé", zeggen commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen.

Ruben Van Gucht: "Ik heb op een bepaald moment gezegd: "Lotte Kopecky wint deze koers."" "Hebben we bepaalde signalen over het hoofd gezien en moeten we mea culpa slaan, of was Kopecky onderweg toch de betere?" Ine Beyen: "Op het moment dat Lotte naar Demi Vollering sprong, die het gat op Kristen Faulkner niet gedicht kreeg, zag Kopecky er beter uit." "Ze was flitsender, vinniger in de achtervolging. Vollering had misschien een mentale klap gekregen van dat paard en moest zichzelf heruitvinden.



"Maar in de laatste kilometer kon Vollering zichzelf toch opladen met de streep in zicht. Daar werd ze bijna in de dranghekken gereden en toch toont ze opnieuw weerbaarheid. Echt sterk van Vollering." "Lotte was sterker dan Vollering in de achtervolging. Maar hoe dichter je bij de finish komt, hoe sterker je mentaal ook moet zijn. Dan kan je net dat tikkeltje meer. En dat kan Vollering."

Lotte reed net een tandje te klein toen Vollering haar langs links passeerde. Ze verloor daar snelheid omdat ze moest bijschakelen. Ine Beyen

Ruben Van Gucht: "In de slotfase zag het er nochtans goed uit voor Kopecky, want ze draaide als eerste de laatste bocht in." Ine Beyen: "Maar in de laatste bocht naar rechts - op 100 meter van de streep - gaat Lotte wel een klein beetje in de remmen. Waarschijnlijk omdat ze ervan overtuigd is dat ze snediger kan versnellen dan Vollering."



"Ik denk dat Lotte daar net een tandje te klein reed. Vollering passeert Lotte langs links en daar moest Lotte net iets te laat weer bijschakelen. Op dat moment verliest ze net iets te veel aan snelheid."

"Waarom afspraken maken als de 2 sterksten vooroprijden?"

Ruben Van Gucht: "Maar we doen niets af aan de prestatie van Vollering." Ine Beyen: "Absoluut niet, Zij was diegene die op een indrukwekkende manier wegreed in de achtervolging op Faulkner." "Toen Lotte bij Vollering kwam, is de Nederlandse ook veel werk blijven verrichten. Lotte en Vollering hadden elkaar nodig om Faulkner terug te pakken.” Ruben Van Gucht: "Maar is het logisch dat bij een topteam met meerdere kopvrouwen geen afspraken zijn gemaakt?"



Ine Beyen: “Dat is zeker logisch. Dit ging wel om de Strade Bianche. SD-Worx

had 2 even goede vrouwen op kop rijden die allebei kunnen winnen." "Waarom zou je dan afspraken maken? Omdat Lotte de week voordien gewonnen heeft?" "De beste moest winnen en in die laatste meters had Vollering de overmacht. Net daarvoor had Lotte de overmacht.”



Over Van Vleuten: "Ze is niet de Annemiek van vorig jaar"

Ine Beyen: " Annemiek van Vleuten (5e) was vandaag niet daar waar ze moest zijn. Vorige week kon ze zich nog wegsteken achter feit dat ze pech had op een cruciaal moment, net voor de Muur." "Vandaag was ze niet de Annemiek van Vleuten van vorig jaar.” Ruben Van Gucht: "Ik vraag me af of de Van Vleuten van vorig jaar nog zal terugkeren? Van Vleuten zou vroeger nooit te laat in vorm zijn geweest." Ine Beyen: “Het is dit jaar ook een andere manier van koersen voor Van Vleuten. Ze

moet binnen haar eigen ploeg Movistar rekening houden met Lippert en Mackaij. Vroeger draaide het enkel om haar.” Ruben Van Gucht: “Maar als Van Vleuten het niveau zou halen van vroeger, zou het nog altijd enkel om haar draaien." "Zij zou als grote kopvrouw de pikorde bepalen. Alleen kan ze dat op dit moment niet, want Lippert staat niet ver onder haar qua vorm.”

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten eindigde 5e in Siena.

"Waanzinnige prestatie van Puck Pieterse"

Ruben Van Gucht: "We moeten het ook nog hebben over Puck Pieterse (6e)." "Na het WK veldrijden is ze op vakantie geweest, heeft ze 2 weken getraind en reed ze een opvallende koers in het Hageland. Wat ze vandaag presteerde, was indrukwekkend." Ine Beyen: "Dit is een koers voor Pieterse. Ze heeft nog haar vorm van het WK veldrijden en heeft ergens nog een uitgestelde supercompensatie, die ze kon doortrekken naar vandaag." "Het was fantastisch om te zien hoe snel Pieterse op het appel was. Wanneer er iets gebeurde, zat ze helemaal voorin." "Dit is een waanzinnige prestatie van haar. Ze deed veel werk en reed er Lippert nog af. Ruben Van Gucht: "Pieterse kan een geweldige renster voor het voorjaar worden binnen de ploeg van de Roodhoofts.”