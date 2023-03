Nafi Thiam na Europese titel én wereldrecord: "Ik voel dat ik nog veel beter kan"

"We zullen zien. We pakken het een voor een aan."

Thiam was naar Istanbul afgezakt om zichzelf te testen. Een test mét een wereldrecord in zaal (5.055 punten) als kers op de taart.

"Ik voelde dat ik in vorm was", vertelt Nafi Thiam over haar gouden dag. "Mijn sprongen had ik nog niet echt geoefend, maar ze gingen wel goed."

Nafi Thiam (28) heeft nog meer eens een topprestatie neergezet. Voor de derde keer in haar carrière haalde ze de Europese titel in de vijfkamp binnen, deze keer met een wereldrecord.

Noor Vidts (3e): "Elk nummer op niveau"

Ook Noor Vidts heeft bevestigd. De nummer 4 van de Olympische Spelen én de huidige wereldkampioene in zaal verlaat Istanbul met een bronzen medaille.

"Daar ben ik heel gelukkig mee", reageert de 26-jarige atlete. "Ik heb een hele degelijke vijfkamp afgewerkt. Niks uitzonderlijks, maar wel elk nummer op niveau. Daar kunnen we op bouwen."

De Poolse meerkampster Sulek nestelde zich tussen Thiam en Vidts in. "Ik heb geprobeerd om nog hard te lopen in de 800 meter, maar het virusje waar ik onlangs last van had, zat precies nog in mijn lijf."

"Voorts liep alles wel vlot", vindt Vidts, die nu haar vizier op het WK in Boedapest richt. "Daar wil ik me opnieuw verbeteren. In elk nummer", lacht ze.