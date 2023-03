EK-goud én een wereldrecord voor Nafi Thiam! Noor Vidts pakt het brons

Perfecte ochtendsessie voor Thiam en Vidts

Het verwachte podium op de vijfkamp kreeg al op de 60 meter horden vorm. Noor Vidts snelde naar de winst in 8"21, waarmee ze amper zeven duizendste seconde sneller was dan Adrianna Sulek. Nafi Thiam pakte in 8"23, een evenaring van haar persoonlijke record, de derde plek.



Voor Thiam moest het beste dan nog komen. In het hoogspringen nam de titelverdedigster resoluut het commando over. Ze ging als enige over 1,92 meter, terwijl Sulek bleef steken op 1,89 meter. Vidts raakte niet verder dan 1,83 meter en zakte in de tussenstand terug naar de derde plaats.



Ook in het kogelstoten stond er geen maat op Thiam. Ze opende sterk met 14,80 meter en deed er vervolgens telkens een schepje bovenop. Met een persoonlijk record van 15,54 meter gaf ze de concurrentie het nakijken én diepte ze de kloof nog wat verder uit. Sulek werd pas zevende in het kogelstoten ondanks een persoonlijk record van 13,89 meter, Vidts was vijfde met 14,12 meter.