Belgische weelde op tweede EK-dag: Rani Rosius grijpt net naast medaille op de 60m, Doom en Watrin naar finale 400m

Rosius en Nkansa in de voetsporen van Gevaert

Delphine Nkansa volgde haar voorbeeld, ook zij werd in 7"22 tweede in haar halve finale. Twee Belgische atletes in de finale van de 60 meter, een ongekende weelde. Het was van het goud van Kim Gevaert op het EK indoor in 2007 geleden dat er nog eens een Belgische in de 60m-finale stond. Rosius speelde in die finale, het slotnummer van de avond, verrassend tot op het einde mee voor de medailles. Uiteindelijk strandde ze op de vierde plaats op amper drie honderdste seconde van het brons. Met 7"15 stelde ze wel haar persoonlijk record opnieuw wat scherper. Ook Nkansa verbeterde haar persoonlijke besttijd, zij werd zesde in 7"19. Het goud ging naar de Zwitserse topfavoriete Mujinga Kambundji, het zilver was voor de Poolse Ewa Swoboda, het brons voor de Britse Daryll Neita.

Doom en Watrin tonen bloedvorm

Ook op de 400 meter schitterden de Belgen. Alexander Doom veroverde als derde in zijn halve finale een finaleticket in 46"12, Julien Watrin deed het in zijn reeks nog wat beter als tweede in 45"82 na de ongenaakbare Noorse wonderboy Karsten Warholm.



Bij de vrouwen waren de halve finales wel het eindstation voor Helena Ponette. In een reeks met wereldrecordhoudster Femke Bol werd ze uitgeschakeld als vierde in 53"07.



Tussen al dat Belgisch loopgeweld wist Thomas Carmoy zich bijna geruisloos te plaatsen voor de finale van het hoogspringen. 2,19 meter bleek voldoende voor een finaleticket en dat was ook voor Thomas Carmoy een haalbare kaart. Slechts vier atleten bleven foutloos, Carmoy was er één van.



In de finale van de 1.500 meter probeerde Ismael Debjani aan te pikken bij titelverdediger Jakob Ingebrigtsen, maar eenmaal die alle registers opentrok, wist Debjani hoe laat het was. Helemaal wegzakken deed hij niet, een knappe zevende plek in 3'40"06 was het gevolg. Het goud ging zoals verwacht naar Ingebrigtsen in 3'33"95, een kampioenschapsrecord. Zilver en brons was voor de Brit Neil Gourley en de Fransman Azedinne Habz.