EK indoor: Drie Belgen naar halve finales 400 meter, Rosius en Nkansa stoten door op de 60 meter

clock 10:35 10 uur 35. Einde ochtendsessie. Met de reeksen van 60 meter zit de ochtendsessie van de tweede EK-dag er zo goed als op. Alleen het kogelstoten in de vijfkamp staat nog op het menu. Dat kan u volgen in onze afzonderlijke blog over de vijfkamp. We onthouden de knappe prestaties van de Belgische atleten in de reeksen van de 400 meter. Zowel Alexander Doom als Julien Watrin wisten zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finales. Bij de vrouwen veroverde ook Helena Ponette een plek in de halve finales. Ze deed dat met de beste verliezende tijd. Jammer genoeg greep Camille Laus daardoor net naast een ticket voor de halve finales Op de 60 meter sprint losten Rani Rosius en Delphine Nkansa de verwachtingen in. Ze werden allebei tweede in hun reeks, elk ook in 7'22". Goed voor een plek in de halve finales, die vanavond al afgewerkt worden. .



We onthouden de knappe prestaties van de Belgische atleten in de reeksen van de 400 meter. Zowel Alexander Doom als Julien Watrin wisten zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finales.



Bij de vrouwen veroverde ook Helena Ponette een plek in de halve finales. Ze deed dat met de beste verliezende tijd. Jammer genoeg greep Camille Laus daardoor net naast een ticket voor de halve finales



Op de 60 meter sprint losten Rani Rosius en Delphine Nkansa de verwachtingen in. Ze werden allebei tweede in hun reeks, elk ook in 7'22". Goed voor een plek in de halve finales, die vanavond al afgewerkt worden.

clock 10:34 10 uur 34. Ik was niet echt supergoed geconcentreerd, dus mijn start was ietsje minder, maar het ging wel redelijk goed. Maar ik mag naar de halve finales op een EK, dus ik ben superblij. Op naar nog sneller nu (lacht). Ik denk dat het er wel inzit om onder 7"20 te lopen. Ik heb nog een paar kleine foutjes gemaakt. Ik ga nog bellen met mijn trainer, die is niet hier en dan kunnen we overleggen wat we nog kunnen veranderen. Stiekem droom ik wel van een finaleplaats. Ik heb er heel veel zin in. Ik had de 7e tijd, dus op papier is het mogelijk. Rani Rosius.

clock 10:33 10 uur 33. De reeksen van de 60 meter zitten erop. In de laatste gaat de winst naar de Portugese Arialis Martinez in 7"24. .

clock 10:27 10 uur 27. Nkansa volgt voorbeeld van Rosius. Nkansa doet even goed als Rosius. Ook zij wordt tweede in haar reeks, opvallend genoeg óók in 7"22. De winst gaat niet verrassend naar de Zwitserse Mujinga Kambundji in 7"18. De halve finales van de 60 meter staan vanavond al op het programma, om 17.05u Belgische tijd. .

clock 10:16 10 uur 16. Luxemburgs succes in de derde reeks van de 60 meter horden. Patrizia Van der Weken pakt de winst in 7"26. Zo meteen is het aan Delphine Nkansa. .

clock 10:08 10 uur 08. In de tweede reeks van de 60 meter gaat het iets trager. De Britse Daryll Neita wint in 7"14. Ook Alexandra Burghardt, Olivia Fotopoulou en Lorène Bazolo gaan rechtstreeks naar de halve finales. .

clock 10:06 10 uur 06. Rosius probleemloos naar de halve finales van de 60 meter. Rosius probleemloos naar de halve finales van de 60 meter

clock 10:05 10 uur 05. Rosius naar de halve finales. Rani Rosius is meteen op de afspraak. Ze moet enkel de Poolse Ewa Swoboda voor zich dulden en wordt tweede in 7"22. Amper twee honderdste seconde boven haar record. Het ticket voor de halve finales is binnen. .

clock 09:59 09 uur 59. Maken Nkansa en Rosius het waar op de 60 meter? We zijn aanbeland bij de reeksen van de 60 meter, het laatste loopnummer van deze ochtendsessie. Twee Belgen aan de start met Delphine Nkansa en Rani Rosius. Twee jaar geleden bereikte Rosius de halve finales op het EK indoor in Torun, om dat te herhalen moet ze straks in de eerste reeks bij de top 4 eindigen (of opgevist worden als één van de vier beste verliezende tijden). Zelfde opdracht voor Nkansa, die debuteert op een indoorkampioenschap. Zij loopt in de vierde reeks. .



Twee jaar geleden bereikte Rosius de halve finales op het EK indoor in Torun, om dat te herhalen moet ze straks in de eerste reeks bij de top 4 eindigen (of opgevist worden als één van de vier beste verliezende tijden). Zelfde opdracht voor Nkansa, die debuteert op een indoorkampioenschap. Zij loopt in de vierde reeks.

clock 09:55 09 uur 55. 3 Britten in finale 1.500 meter. De Spaanse Esther Guerrero wint de laatste reeks van de 1.500 meter. In haar zog veroveren ook de Britse Ellie Baker en de Tsjechische Kristiina Maki een finaleticket. Met Laura Muir, Katie Snowden én Ellie Baker staan er zo maar liefst drie Britten in de finale. .



Met Laura Muir, Katie Snowden én Ellie Baker staan er zo maar liefst drie Britten in de finale.

clock 09:52 09 uur 52. Ik heb niet zo heel snel gelopen, dan is het normaal dat je niet in de halve finales staat. Ik denk dat Jacques Borlée een beetje boos zal zijn, omdat ik zoals altijd wat te traag gestart ben. Ik ben een beetje ontgoocheld, maar ben ook wel blij met mijn seizoen. Ik heb veel plezier beleefd aan de 800 meter en een record gelopen op de 400 meter. En ik ben ook blij met de halvefinaleplaats voor Helena. Ik zal vanavond voor haar supporteren. Camille Laus.

clock 09:50 09 uur 50. Ponette: "Leuker geweest met Camille in de halve finales". Ponette: "Leuker geweest met Camille in de halve finales"

clock 09:49 09 uur 49. Ik had deze winter een paar wedstrijden gedaan en ik had telkens het gevoel dat er nog veel meer inzat. Op het BK heb ik veel tactische fouten gemaakt, dat wilde ik vandaag zoveel mogelijk proberen te vermijden. Ik had ook het geluk dat de twee anderen mij naar voren getrokken hebben. Ik moest gewoon zo lang mogelijk proberen te volgen. Ik ga nu zo goed mogelijk proberen te recupereren, want de halve finales komen er al vanavond aan. Het was wel leuker geweest als Camille en ik allebei naar de halve finales konden. Helena Ponette.

clock 09:46 09 uur 46. Mamona gaat voor goud in hink-stap-springen. De kwalificaties in het hink-stap-springen bij de vrouwen zijn intussen ook aan de gang. Patricia Mamona pakte twee jaar geleden de Europese indoortitel in Torun en lijkt ook nu weer in poleposition te liggen voor het goud. Met 14.41 meter heeft ze de beste sprong van het seizoen op haar naam staan. De Turkse supporters duimen voor thuisatlete Tugba Danismaz, die dit seizoen derde staat op de Europese ranking met een sprong van 14,13 meter. .



De Turkse supporters duimen voor thuisatlete Tugba Danismaz, die dit seizoen derde staat op de Europese ranking met een sprong van 14,13 meter.

clock 09:36 09 uur 36. Muir maakt favorietenrol waar. Laura Muir lost de verwachtingen in in de tweede reeks van de 1.500 meter. Ze wint in 4'23"20. Ook de Portugese Marta Pen Freitas en de Spaanse Agueda Marques stootten rechtstreeks door naar de finale. .

clock 09:34 09 uur 34. Enkel de top drie van elke reeks plaatst zich rechtstreeks voor de finale van de 1.500 meter. De eerste tickets zijn voor de Roemeense Claudia Bobocea en de Poolse Sofie Ennaoui. De Britse Katie Snowden drong niet aan en mag als derde ook rechtstreeks naar de finale. .

clock 09:33 09 uur 33. Ponette met beste verliezende tijd naar de halve finales op de 400 meter. Ponette met beste verliezende tijd naar de halve finales op de 400 meter

clock 09:29 09 uur 29. Britse dominantie op de 1.500 meter. Gisteren demonstreerde Keely Hodgkinson haar klasse in de reeksen van de 800 meter, vandaag mogen we ook in de reeksen van de 1.500 meter Britse dominantie verwachten met Laura Muir. Die pakte zowel op het EK indoor in 2017 als in 2019 dubbel goud op de 1.500 meter en 3.000 meter. In Istanbul focust ze zich alleen op de 1.500 meter. Dit seizoen etaleerde ze al haar vorm met overwinningen in onder meer Boston, New York en Birmingham. Ook haar landgenote Katie Snowden behoort tot de medaillekandidaten. .



In Istanbul focust ze zich alleen op de 1.500 meter. Dit seizoen etaleerde ze al haar vorm met overwinningen in onder meer Boston, New York en Birmingham. Ook haar landgenote Katie Snowden behoort tot de medaillekandidaten.

clock 09:14 09 uur 14. Ponette naar de halve finales, Laus uitgeschakeld. De Poolse Anna Kielbasinska wint de laatste reeks in 51"77, de Tsjechische Tereza Petrzilkova is tweede. Ponette moet vrede nemen met de derde plaats, maar wel in een persoonlijk record van 52"31. Het levert haar de beste verliezende tijd én dus een plek in de halve finales op. Jammer genoeg duwt Ponette zo wel haar Cheetah-collega Laus uit de halve finales. .