Steven Defour over hevige emoties na kwalificatie: "Moest meteen aan overleden vader denken"

Heizelgeluk bij Malinwa. Daags na de kwalificatie voor de bekerfinale lopen ze Achter de Kazerne nog steeds met een brede glimlach rond. Trainer Steven Defour , die zijn spelers vrij gaf in de voormiddag, op kop.

Geef hem eens ongelijk. Defour is pas sinds oktober actief als hoofdtrainer, maar staat nu al meteen in een bekerfinale. "Het is niet veel trainers gegeven om ooit in een finale te staan. Dat ik het nu al kan meemaken, is heel mooi. Het leefde ook heel hard bij de fans. Mijn gsm heeft sinds gisterenavond nog niet stilgestaan. Misschien heb ik later nog tijd om op alle berichtjes te antwoorden", lacht de coach.

Gedachten bij overleden papa

Wat dit bekeravontuur extra speciaal maakt voor Defour, is het feit dat hij het met KV Mechelen doet. De ploeg van zijn hart én van zijn vader die in 2018 overleed. Het verklaart waarom de voormalige Rode Duivel zo emotioneel was na het laatste fluitsignaal.

"Hij is hier vlak achter het stadion begraven", aldus Defour. "Ik moest meteen aan hem denken. Na een beladen wedstrijd komen alle emoties samen. Het is jammer dat mijn papa mijn carrière als trainer nooit heeft kunnen meemaken. Hij had het, zeker bij KV Mechelen, fantastisch gevonden."



Nog een opvallend beeld gisterenavond: meteen na het laatste fluitsignaal kwam Defour het veld op met een papieren Beker van België. Een ideetje van de materiaalman van Mechelen. "Franky duwde me dat in de handen en zei me dat de beker van ons is", lacht Defour. "Een beetje voorbarig, maar het toont aan hoezeer het hier leeft."

Een emotionele Steven Defour met zijn papieren beker.

Focus op behoud, bekerfinale als apotheose

Door het bekersucces valt er voor Defour en zijn spelers ook veel druk van de schouders. Het was immers een levensbelangrijke week voor Mechelen, met eerst een cruciale competitiewedstrijd op Seraing, gevolgd door de halve finale in de beker.

Defour benadrukt nogmaals dat het behoud prioriteit is voor Malinwa: "We willen eerst en vooral zo snel mogelijk safe zijn. De apotheose volgt dan op het einde van het seizoen in de bekerfinale."