KV Mechelen is eerste finalist in Beker van België na felbevochten zege tegen tienkoppig Zulte Waregem

clock 22:43 einde, 22 uur 43. EINDE: 1-0! KV Mechelen mag zich opmaken voor een hoogdag op de Heizel. Het plaatste zich als eerste voor de finale van de Beker van België door - net als in de heenmatch - Zulte Waregem te kloppen. Eenvoudig was dat, ondanks streng rood voor de bezoekers, allerminst. Pas een kwartier voor tijd scoorde David Bates de verlossende treffer. Wacht over enkele weken Union of Antwerp in de finale? . EINDE: 1-0! KV Mechelen mag zich opmaken voor een hoogdag op de Heizel. Het plaatste zich als eerste voor de finale van de Beker van België door - net als in de heenmatch - Zulte Waregem te kloppen. Eenvoudig was dat, ondanks streng rood voor de bezoekers, allerminst. Pas een kwartier voor tijd scoorde David Bates de verlossende treffer. Wacht over enkele weken Union of Antwerp in de finale?

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+3' Gele kaart voor Jelle Vossen van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 93 yellow card Jelle Vossen Zulte Waregem

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Nikola Storm krijgt nog een applauswissel. Zulte Waregem blijft proberen, maar de moed zakt stilaan in de schoenen van de bezoekers. KV Mechelen is op weg naar de Heizel. . Nikola Storm krijgt nog een applauswissel. Zulte Waregem blijft proberen, maar de moed zakt stilaan in de schoenen van de bezoekers. KV Mechelen is op weg naar de Heizel.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KV Mechelen, Yonas Malede erin, Nikola Storm eruit wissel substitution out Nikola Storm substitution in Yonas Malede

clock 84' tweede helft, minuut 84. Een laatste wapenfeit van Mbaye Leye. De trainer van de bezoekers gooit nog twee verse krachten in de strijd. Lukas Willen en Abdoulaye Sissako moeten het tij proberen te keren voor Essevee. . Een laatste wapenfeit van Mbaye Leye. De trainer van de bezoekers gooit nog twee verse krachten in de strijd. Lukas Willen en Abdoulaye Sissako moeten het tij proberen te keren voor Essevee.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Zulte Waregem, Lukas Willen erin, Wout De Buyser eruit wissel substitution out Wout De Buyser substitution in Lukas Willen

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Zulte Waregem, Abdoulaye Sissako erin, Nicolas Rommens eruit wissel substitution out Nicolas Rommens substitution in Abdoulaye Sissako

clock 79' tweede helft, minuut 79. Het gaat plots heel snel bij de thuisploeg. De uitbundige thuisaanhang heeft nog niet met zijn ogen kunnen knipperen na de 1-0 of het voelt zijn hartslag al een tweede keer ferm pieken. Bossut is volledig geklopt door een afgeweken schot van Hairemans, maar krijgt steun van de deklat. De bal kaatst terug op het hoofd van Ngoy - die gewoon moet binnenknikken, maar de aanvaller van KVM kopt pal in de handen van Bossut. . Het gaat plots heel snel bij de thuisploeg. De uitbundige thuisaanhang heeft nog niet met zijn ogen kunnen knipperen na de 1-0 of het voelt zijn hartslag al een tweede keer ferm pieken. Bossut is volledig geklopt door een afgeweken schot van Hairemans, maar krijgt steun van de deklat. De bal kaatst terug op het hoofd van Ngoy - die gewoon moet binnenknikken, maar de aanvaller van KVM kopt pal in de handen van Bossut.

clock 78' tweede helft, minuut 78.

clock 77' tweede helft, minuut 77.

clock 77' Gele kaart voor Birger Verstraete van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 77 yellow card Birger Verstraete KV Mechelen

clock 76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door David Bates van KV Mechelen. 1, 0. goal KV Mechelen Zulte Waregem einde 1 0

clock 74' tweede helft, minuut 74. Doelpunt KV Mechelen: 1-0. Het weerbarstige Zulte Waregem krijgt dan toch het spreekwoordelijke deksel op de neus. Mrabti zwiept de bal behendig over alle Waregemse hoofden heen. Bates is wél bij de pinken en kan de bal moederziel alleen in de korte hoek duwen. Dit lijkt de definitieve doodsteek voor de bezoekers. . Doelpunt KV Mechelen: 1-0 Het weerbarstige Zulte Waregem krijgt dan toch het spreekwoordelijke deksel op de neus. Mrabti zwiept de bal behendig over alle Waregemse hoofden heen. Bates is wél bij de pinken en kan de bal moederziel alleen in de korte hoek duwen. Dit lijkt de definitieve doodsteek voor de bezoekers.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Daar was het openingsdoelpunt bijna. Birger Verstraete duikt nog eens op in de grote rechthoek en krijgt de bal ook voor zijn voeten geschoven. De onvermoeibare middenvelder van de thuisploeg pakt uit met een draaiballetje naar de verste hoek, maar mikt het leer nipt naast. Bossut haalt opgelucht adem. . Daar was het openingsdoelpunt bijna. Birger Verstraete duikt nog eens op in de grote rechthoek en krijgt de bal ook voor zijn voeten geschoven. De onvermoeibare middenvelder van de thuisploeg pakt uit met een draaiballetje naar de verste hoek, maar mikt het leer nipt naast. Bossut haalt opgelucht adem.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Het is aftellen voor de supporters van KV Mechelen. Voor Zulte Waregem is het nu of nooit: kan het nog een stormloop bewerkstelligen? . Tom Boudeweel op Radio 1. Het is aftellen voor de supporters van KV Mechelen. Voor Zulte Waregem is het nu of nooit: kan het nog een stormloop bewerkstelligen? Tom Boudeweel op Radio 1

clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Mechelen, Jordi Vanlerberghe erin, Alessio Da Cruz eruit wissel substitution out Alessio Da Cruz substitution in Jordi Vanlerberghe

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Mechelen, Lucas Bijker erin, Alec Van Hoorenbeeck eruit wissel substitution out Alec Van Hoorenbeeck substitution in Lucas Bijker