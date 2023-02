VAR komt opnieuw in opspraak in bekerduel: "Schandalig! Dit is compenseren na voorval Buchanan"

"Het is schandalig", fulmineerde Zulte Waregem-trainer Mbaye Leye na de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup.



Ciranni kreeg er - na een tackle op KV Mechelen-speler Schoofs - een rode kaart. Scheidsrechter Bram Van Driessche bestrafte de speler van Zulte Waregem initieel met geel, maar werd door de VAR teruggefloten. Essevee moest uiteindelijk met 10 verder.

"Ik begrijp er helemaal niets meer van", was een ontgoochelde Jelle Vossen duidelijk. "Het moet toch een clear error zijn vooraleer ze mogen ingrijpen? Het duurde 10 minuten. Sorry, maar dan is het niet "clear". Hier moet je gewoon niet ingrijpen. Dit was onnodig. Punt."



"En dan halen ze er ook nog eens bij dat Schoofs zijn enkel verzwikt zou hebben in die fase. Oké, zoiets kan, maar is dat tegenwoordig ook al een parameter? Ik heb mijn voet al vaak omgeslagen, hoor."