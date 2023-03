Slachtoffers van discriminatie: "20 jaar racisme, maar spelers, supporters en scheidsrechters pikken het niet meer"

De Volder: "Blij dat iemand aangifte deed"

Minder dan 2 procent van de refs in België is een vrouw. Nathalie De Volder is er een van."Ik hoor regelmatig zaken voorbijkomen. Racisme is algemeen bekend als nummer 1. Maar voor mij als vrouwelijke scheids is seksisme wel een dichte nummer 2."

"Ik denk dat mannelijke scheidsrechters daar helemaal niet mee in aanraking komen. Als spelers het niet eens zijn met mij, hoor ik wel eens "Hoer" of "Kutwijf", dat doen ze niet in mijn gezicht, maar als ze zich omdraaien."



Maar ook de supporters kunnen er wat van: "Zo was er een zaak waarbij ze "Ga met de barbies spelen" en "Je hoort thuis in de keuken" riepen, dat zijn uitspraken die niet door de beugel kunnen."



Ze heeft een manier gevonden om daarmee om te gaan: "Wat de spelers zeggen, komt niet binnen bij mij. Ik zeg dat meestal achteraf tegen de ploegafgevaardigde. Ik neem dat zeker niet persoonlijk, dat hoort wat bij de emotie, al zou het niet mogen."



"Van die supporterszaak was ik wel emotioneel aangedaan. Ik ben blij dat iemand anders daar aangifte van gedaan heeft. Dat iemand mij wilde helpen, heeft mij gesterkt."

Die supporters hebben hun excuses aangeboden en hebben ingezien dat het niet kon. Ze moeten als straf enkele activiteiten organiseren over inclusiviteit in het voetbal. Scheidsrechter Nathalie De Volder

De cijfers van de meldingen zijn omhoog gegaan de voorbije 2 jaar, van 237 in 2021 naar 590 in 2022. Maar De Volder denkt niet meteen dat het probleem erger geworden is: "Er zijn meer meldingen, maar ik dat dat komt omdat mensen meer bewust gemaakt worden dat het niet kan."



"Het is algemeen geaccepteerd in voetbal dat er bepaalde zaken geroepen worden, terwijl dat echt niet kan. Zeker niet in de maatschappij waarin we nu leven."



De Volder steunt de nieuwe campagne ten volle. "Want er mogen nog meer meldingen komen. Er wordt vaak over racisme gecommuniceerd, seksisme en homofobie raken daardoor wat op de achtergrond. Maar door zulke uitspraken voelen mensen zich ook uitgesloten."



De Volder is blij met hoe de zaak van die supporters afgehandeld is. "De club heeft die supporters kunnen identificeren. Ze zijn moeten voorkomen en moeten als straf enkele activiteiten organiseren over inclusiviteit in het voetbal. Ze hebben hun excuses aangeboden en ingezien dat het niet kon."

Wilson Kabera voetbalt 22 jaar in België: "Kan me geen 2 jaar zonder racisme herinneren"

Wilson Kabera voetbalt in 3e Afdeling bij Erpe-Mere United. "Ik ben 29 jaar en voetbal sinds mijn 7e in België. Ik kan me geen 2 jaar herinneren waarin ik niet zelf racisme meemaakte of er getuige van ben geweest."



"Het gaat telkens om de scheldwoorden die we kennen en die telkens gerecycleerd worden door verschillende mensen."



"Wat mij erg heeft aangedaan, toen ik nog geen 12 jaar was, was dat er ouders riepen: "Keer terug naar je eigen land." Als kind kan dat heel hard binnenkomen."



"Ik was hier zelf van mijn zevende, integreerde me goed, werd verwelkomd door de gemeenschappen waar ik leefde. Maar als 1 ouder zoiets zegt, stel je meteen alles in vraag. "Is dit wel mijn plaats?"



"Dat vormt je ook. In de puberteit, wanneer je je identiteit vormt, ga je daar nog veel meer mee bezig zijn. Die woorden blijven hangen."



Ik merk een positieve evolutie dat de spelers, supporters en scheidsrechters er zwaarder aan tillen. Het wordt niet meer gepikt. Voetballer Wilson Kabera

Dat was vroeger, maar ook nu nog wordt Kabera met racisme geconfronteerd: "In een wedstrijd treiter je elkaar en daag je elkaar uit. Je vertelt de ander dat hij niet kan voetballen. Toen die niet meer wist wat te doen, begon hij me te verwijten. "Vuile neger" zei hij tot twee maal toe. Hij weet dat dat heel gevoelig is en tot het diepste van mijn zijn gaat."



Hoe gaat hij daarmee om? "Ik probeer dat snel een plaats te geven en dat lukt mij ook. Ik begrijp dat dat bij die speler uit zwakte komt. Al besef ik ook dat er een gedachte achter zit, waarbij Afrikanen als minderwaardig worden gezien. Dat komt wel hard binnen."



Kabera kon zich niet altijd kalm houden: "Ik reageerde vaak vrij agressief. Maar sinds dat laatste voorval heb ik mezelf voorgenomen om daar telkens mee naar de scheidsrechter te gaan."



"Mijn vertrouwen in de scheidsrechters is toen helemaal hersteld. Die scheidsrechter heeft dat heel goed opgepakt. Hij heeft er melding van gemaakt op het wedstrijdblad en was er ook bij de zitting voor de raad om te getuigen. Dat helpt de wonde sneller helen."

