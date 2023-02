Club-spelers springen in de bres voor zoekende Scott Parker: "Zijn keuze voor driemansdefensie was schot in de roos"

De puzzel van Scott Parker viel vandaag op zijn plaats. Tegen Gent pakte de Engelsman uit met een "nieuw" experiment: een driemansdefensie. Met succes. Club Brugge toonde zich tegen Gent defensief stabiel en kon het voor de eerste keer in vier maanden een overwinning mét een clean sheet boeken. "Je zag dat er enkele spelers zich meteen goed in hun nieuwe rol voelden", loofde Meijer de ingreep.

Scott Parker stond deze week in het middelpunt van de storm. Dat de nieuwe coach in zijn eerste weken bij Club Brugge zijn team te pas en te onpas omgooide, werkte niet bevorderend voor zijn perceptie. Nooit stond eenzelfde achterlijn achtereenvolgens op het veld onder de Engelsman. Ook tegen Gent draaide Parker nog eens aan zijn Rubik's Cube. Hij greep terug naar een oud recept: een driemansdefensie. "Het tactisch plannetje van de coach klopte", zag uitblinker Bjorn Meijer, die zelf op de wingback mocht postvatten. "We slaagden er in deze formatie in om op de juiste manier druk te zetten op de Gentenaren. Het was een schot in de roos: je zag dat ze er het heel moeilijk mee hadden."

Ook kapitein Hans Vanaken sprong in de bres voor zijn coach. "Het was even geleden dat we een driemansdefensie geprobeerd hadden, maar die keuze draaide goed uit."

"Het liep eigenlijk direct vlot. Je zag dat er enkele van onze spelers zich meteen beter voelden in hun rol. Ook ik voelde me goed in het systeem. In een meer dienende rol kon ik de ploeg draaiende houden."