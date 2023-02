Bart Verbruggen (20) imponeert bij Anderlecht: "Hij heeft alle kwaliteiten van een moderne doelman"

Penaltyheld

35 jaar. Zo lang was het geleden dat een doelman op een Europees toernooi drie penalty's na elkaar had gestopt. Tot Anderlecht-doelman Bart Verbruggen donderdag met het kunstje uitpakte in de Conference League tegen Loedogorets.



"We hadden er niet op getraind", blikt Frank Boeckx, keeperstrainer bij Anderlecht terug. "Zoals altijd hadden we wel info verzameld over de penaltynemers van Loedogorets. Maar gisteren stond er uiteindelijk nog maar één iemand op het veld van onze lijst, en die heeft door Bart zijn saves niet eens moeten trappen."



Verbruggen werd uiteindelijk dus de grote held, net als in november, toen hij in de Croky Cup tegen Lierse met een penaltysave Anderlecht over de streep trok. "Als je drie penalty's pakt, dan kan je het niet op meeval steken", vertelt Boeckx.



"Bij penalty's is het lezen van de body position van de trapper cruciaal, dat beheerst Bart heel goed. Of hij daarom een specialist is? Dat is te vroeg om te zeggen, al is het nu wel al de tweede keer dit seizoen dat hij uitblinkt in een penaltyreeks."