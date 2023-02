Penaltyprimus Verbruggen doet wat niemand 35 jaar kon: "Al weet ik niet of ik specialist ben"

Dat bevestigde statistiekenbureau OPTA, trouwens. Zij pakten uit met het straffe weetje dat Verbruggen de eerste doelman in 35 jaar is die geen enkele penalty incasseerde tijdens een Europese strafschoppenreeks.

De 20-jarige Verbruggen pareerde achtereenvolgens de pogingen van Pipa, Jankov en Naressi. Ook in de beker tegen Lierse ontpopte de Nederlander zich tijdens de penalty's al tot matchwinnaar, maar het kunst- en vliegwerk tegen Loedogorets was nog enkele niveau's straffer.

"Dit zjin de dingen waar je als kind van droomt", glunderde Verbruggen achteraf. "Ik ben blij dat ik het team kon helpen om door te stoten. Of dit leuker is dan 3-0 winnen? (lacht) Dat had ik ook niet erg gevonden."

Toch heeft de Nederlander zijn stempel van absoluut toptalent nog wat kracht bijgezet door drie penalty's te keren. Al noemde Verbruggen zichzelf achteraf geen specialist.



"Want ik heb dit nog niet veel meegemaakt in mijn carrière", grijnsde hij. "Dus ik weet niet of ik mij een specialist mag noemen. Het is nu twee keer gebeurd en evenveel keer lukte het."



Verbruggen toonde zich ijzig kalm toen de spelers van Loedogorets wachtten tot hij een kant koos. "Het is altijd een beetje een spelletje tussen de nemer en de keeper. Je probeert de druk bij hen te leggen en dat lukte gelukkig ook."