5 stellingen voor José De Cauwer: "Mijn dark horse is Jan Tratnik, een fe-no-me-na-le renner"

Er is al zo veel inkt gevloeid over de Omloop dat we door het bos de bomen niet meer zien. Tijd voor verheldering en daarom hebben we José De Cauwer 5 stellingen voorgelegd.

1) De 7 renners van Jumbo-Visma rijden zaterdag hun 1e koersdag: in het moderne wielrennen is dat geen probleem.

"Op zich is dat inderdaad niet erg. De enige vraag daarbij: in hoeverre hebben de renners zichzelf op training klaargestoomd om er meteen te staan? Zonder een koers in de benen ben je misschien 90 procent in de Omloop." "Ik ga ervan uit dat Jumbo-Visma wil dat de renners goed zijn in de Omloop, maar de top moeten ze pas bereiken tegen de Ronde van Vlaanderen. Die top kan je bereiken door meer te koersen." Wat met Tiesj Benoot, die al niet meer heeft gekoerst sinds zijn val op stage kort na de Clasica San Sebastian (30 juli)? "Ze kunnen al veel simuleren en meten is weten. Maar of het er van de eerste koers meteen boenk op zal zijn, dat is nog een andere vraag."

2) Soudal-Quick Step is zijn status als voorjaarsploeg kwijt.

"Soudal-Quick Step blijft voor mij nog altijd een van de betere ploegen voor de klassiekers. Maar in de breedte zijn er sterke teams bijgekomen en er is ook de opkomst van jongere en betere renners." "Zelf heeft Soudal-Quick Step geen winnaarstype zoals ze in het verleden hadden met Tom Boonen. Daardoor hoeven ze de koers niet te dragen en zitten ze in een goede positie." "De ploeg is vooral sterk in de breedte met Lampaert, (de zieke) Asgreen, Sénéchal en Alaphilippe. Dat moeten ze uitbuiten om te scoren in de klassiekers."

3) Voor Arnaud De Lie kan het gebrek aan ervaring een hinderpaal zijn.

"Arnaud De Lie durft te sturen en is heel explosief. Twee eigenschappen waardoor hij op cruciale momenten in gaatjes kan duiken om op te schuiven. Die goede positionering is cruciaal in de aanloop naar een helling." "Bovendien heeft De Lie ook voldoende parcourskennis in de Vlaamse Ardennen. Hij weet ook goed genoeg bij welke renners hij moet zitten om mee te zijn op de sleutelmomenten." Is De Lie de topfavoriet voor de Omloop? "Hij behoort tot de snelste renners van het peloton. Maar hij is nog maar 20 jaar. Laat ons zeggen dat hij een van de kandidaat-winnaars is."

4) Elke WorldTour-ploeg moet schrik hebben voor Lotto-Dstny.

"Dat is een quote van Victor Campenaerts en die heeft niet bij al die WorldTour-ploegen gereden", knipoogt De Cauwer. "Campenaerts is een beetje atypisch. Vroeger mocht je als renner niet te veel in je kaarten laten kijken. Campenaerts doet het tegenovergestelde: vorig jaar zei hij al maanden op voorhand dat hij Dwars door Vlaanderen zou winnen." "We weten dat Campenaerts de grote motivator is binnen zijn ploeg en daar slaagt hij voor een groot deel in. Maar of de topploegen nu schrik zullen hebben voor Lotto-Dstny? Ze zullen wel rekening houden met een goede De Lie en de nieuwe sfeer binnen de ploeg."

5) Door de afwezigheid van Van der Poel en Van Aert krijgen veel renners een unieke kans.

"Van der Poel en Van Aert zijn enkele procenten beter dan de rest waardoor je met hen een gesloten koers krijgt."

"Door hun afwezigheid zal er dit weekend op een heel andere manier gekoerst worden. Veel minder gecontroleerd en veel onvoorspelbaarder." "Morgen zullen er ineens heel wat renners met ambitie aan de start staan. En dat heb je niet als Van Aert en Van der Poel wel meerijden."

Slotvraag: wie is je dark horse voor de Omloop?