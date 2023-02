Renners van Soudal-Quick Step niet langer hot (in de Sporza Wielermanager): "Rol als underdog past ons ook"

Julian Alaphilippe: 9 miljoen

Kasper Asgreen: 8 miljoen

Yves Lampaert: 7 miljoen

Florian Sénéchal: 7 miljoen

Davide Ballerini: 5 miljoen

De meeste renners van Soudal-Quick Step zijn in de Sporza Wielermanager in waarde gezakt na een matig 2022, maar toch wijzen de eerste statistieken erop dat weinig deelnemers nog vertrouwen hebben in The Wolfpack. Het kan verkeren!



"We zijn niet te duur, maar ook niet zo goedkoop", vat Yves Lampaert het samen. Hij wil er wel geen zware conclusies uit trekken. "Als we ons zouden baseren op de Sporza Wielermanager, dan zijn we ver van huis. Ik denk echt wel dat we een goeie ploeg hebben."