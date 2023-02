Campenaerts vol vertrouwen naar Omloop: "Van dit Lotto-team heeft elk WorldTour-team schrik"

Het doet denken aan de seizoensstart van vorig jaar: Lotto-Dstny dat zijn ambitie van de daken schreeuwt. Vorig jaar pakte dat niet helemaal goed uit, dit jaar willen de Lotto's wél prijs rijden. Te beginnen zaterdag in de Omloop. "We starten met verschillende renners in absolute topvorm", blikt Victor Campenaerts vol vertrouwen vooruit.

"Iedereen bij ons is in zijn beste vorm ooit"

Victor Campenaerts heeft van de Omloop een hoofddoel gemaakt. Ook voor de Sporza-microfoon stak de renner van Lotto-Dstny zijn ambitie niet onder stoelen of banken, na een eerste verkenning op de Vlaamse stenen. In zijn voorbereiding op het openingsweekend nam Campenaerts afgelopen zaterdag het WK esports er zelfs nog bij als opwarmer. "Maar dat was gewoon een extraatje en was ingepland in mijn trainingsschema. Het was honderd procent in functie van de koersen die eraan komen."

Ik denk dat we hier met een van de beste Lotto-ploegen van de afgelopen jaren starten. Dat moeten we maximaal benutten. Victor Campenaerts

Te beginnen zaterdag in de Omloop. "Dat is echt een doel voor de ploeg. We komen hier aan de start met een procontinentaal team, waar elke WorldTour-ploeg schrik van zal hebben. Ik denk dat we hier met een van de beste Lotto-ploegen van de afgelopen jaren starten. Dat moeten we maximaal benutten."

"Iedereen is in zijn beste vorm ooit. Frederik Frison bijvoorbeeld, die stijgt nu echt boven zichzelf uit. Dat is een man die al toptienresultaten heeft gereden in Vlaamse koersen. Als die voorop is, dan hebben we daar vertrouwen in. Dat geeft ons een situatie waar Quick Step jarenlang in zat."

De Lie (rechts) is zaterdag topfavoriet.

"Dat we De Lie hebben zet ons in een luxepositie"

Vorig jaar imponeerde Campenaerts in de Omloop. "Vocsnor" viel ettelijke keren aan en sprintte ondanks een hele portie pech nog naar een vijfde plek. "De vorige editie heeft veel vertrouwen gegeven. Dat motiveert om hier het onderste uit de kan te halen."

"Zonder een Van Aert en een Van der Poel aan de start liggen er kansen. We hebben hier verschillende renners in absolute topvorm, we gaan er dan ook voor zorgen dat we nooit in het defensief worden gedrukt."

We gaan er voor zorgen dat we nooit in het defensief worden gedrukt. Victor Campenaerts