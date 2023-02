F1-wereldtitel voor Red Bull, Ferrari of Mercedes? Een blik op de topfavorieten in 2023

Red Bull

Max Verstappen: 2 wereldtitels, 35 zeges, 20 poleposities, 77 podiumplaatsen Sergio Perez: 4 zeges, 1 polepositie, 26 podiumplaatsen

Vorig jaar

De favorietenrol konden Red Bull, Ferrari en Mercedes vorig seizoen nog lustig naar elkaar doorschuiven. Met een gloednieuw technisch reglement was het nog koffiedik kijken wie de beste wagen van de fabrieksband had laten rollen. Die luxe heeft Red Bull in 2023 niet meer. Na twee wereldtitels op een rij voor Max Verstappen kan het zich zelfs met de beste acteerprestaties niet meer de rol van underdog aanmeten. Zeker niet na de manier waarop het vorig jaar de tegenstand heeft weggeblazen. Wat op het eerste gezicht een spannend duel tussen Ferrari en Red Bull leek te worden, werd een onemanshow van de Nederlander, die met 15 zeges in één seizoen het record van Sebastian Vettel deed sneuvelen. In 22 races triomfeerde Red Bull maar liefst 17 keer, goed voor een overweldigende voorsprong van 205 punten op eerste achtervolger Ferrari en een eerste constructeurstitel sinds 2013.

Maar liefst 15 keer stond Max Verstappen op het podium als winnaar.

En nu? Wie durft er dan ook aan te twijfelen dat Red Bull titelkandidaat nummer 1 is? Toch zijn er twee aandachtspunten voor de wereldkampioen. De vriendschap tussen ploegmaats Verstappen en Sergio Perez lijkt wat bekoeld, nadat de Nederlander in Sao Paulo had geweigerd om de Mexicaan vrije doorgang te geven en hem zo een goede kans ontnam om tweede te worden in de eindstand. Aan teambaas Christian Horner om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Ten tweede is het afwachten hoe zwaar Red Bull de gevolgen zal voelen van de beperkingen in de windtunnel, een straf die het team opgelegd kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021.



Ferrari

Charles Leclerc: 5 overwinningen, 18 poleposities, 24 podiumplaatsen Carlos Sainz: 1 overwinning, 3 poleposities, 15 podiumplaatsen

Vorig jaar Goed begonnen is half gewonnen. Maar verder dan de helft raakte Ferrari vorig jaar niet. De Scuderia had zwaar ingezet op de nieuwe generatie F1-wagens en dat loonde in het seizoensbegin. Met zeges in Bahrein en Australië droomde Charles Leclerc na drie races al van de eerste wereldtitel voor Ferrari sinds 2007, maar het bleef bij een droom. Eén statistiek vatte het seizoen van de Italiaanse renstal samen: 12 poleposities, 4 overwinningen. De Scuderia had een pijlsnelle wagen, maar ook een weinig betrouwbare. Met nog wat tactische en individuele blunders werd het alweer een net-nietverhaal voor Ferrari: Leclerc kon halfweg het seizoen nog één GP op zijn naam schrijven in Oostenrijk en strandde op de tweede plek, Carlos Sainz moest vrede nemen met plek vijf.



Charles Leclerc heeft lang niet elke pole kunnen verzilveren.

En nu? Die gemiste kans duwde teambaas Mattia Binotto na 28 seizoenen bij Ferrari naar de uitgang. De Italiaan kende de technische kneepjes van het vak, maar was geen peoplemanager en durfde geen moeilijke knopen door te hakken. En laat dat net een talent zijn van Frédéric Vasseur, de nieuwe teambaas die de overstap maakte van Alfa Romeo. Met zijn realistische en directe aanpak zal de Fransman het aantal blunders van de Italianen misschien tot een minimum kunnen beperken. En dan kan Ferrari een zeer gevaarlijke klant worden voor Red Bull. Kan Vasseur in de voetsporen treden van Jean Todt, zijn landgenoot die begin deze eeuw de drijvende kracht was achter de successen van Michael Schumacher?



Mercedes

Lewis Hamilton: 7 wereldtitels, 103 overwinningen, 103 poleposities, 191 podiumplaatsen

George Russell: 1 overwinning, 1 polepositie, 9 podiumplaatsen

Vorig jaar Hadden ze iets over het hoofd gezien? De concurrenten schrokken zich een bult toen ze vorig jaar de Mercedes W13 zagen op de testdagen. Met een gewaagd ontwerp zonder sidepods - de luchthappers op de flanken - leek de Duitse renstal iets unieks te hebben gevonden dat hen een 9e constructeurstitel op een rij moest opleveren. Maar Mercedes bleek helemaal de mist te zijn ingegaan met de nieuwe regels. De Zilverpijl had het meeste last van "porpoising", het harde stuiteren van de wagen door het grondeffect. Hamilton, in 2021 nog goed voor 8 zeges, verzeilde nu in de middenmoot en werd in Imola zelfs gedubbeld door rivaal Verstappen. Ondanks verbeteringen tegen het einde van het seizoen, kon de zevenvoudige wereldkampioen voor het eerst in 16 F1-seizoenen geen overwinning boeken. Bovendien werd de Brit afgetroefd door zijn jongere ploegmaat George Russell, die in Brazilië toch nog de eer kon redden voor Mercedes. Russell eindigde 4e in de eindstand, Hamilton pas 6e.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell.

En nu?

Wie had gedacht dat Mercedes zijn ontwerpen in de vuilnisbak zou kieperen, komt bedrogen uit. Technisch directeur Mike Elliot houdt vast aan zijn unieke design en is ervan overtuigd dat alle porpoising-problemen verholpen zijn. Voor de 38-jarige Lewis Hamilton, die einde contract is bij Mercedes, tikt de klok als hij Michael Schumacher nog van de troon wil stoten met de meeste wereldtitels in de F1-geschiedenis. Dan zal hij eerst en vooral ook moeten afrekenen met George Russell, die maar al te graag een vervolg wil breien aan zijn eerste F1-zege in Sao Paulo. Komt Mercedes opnieuw boven water in 2023?

F1-grid 2023 Red Bull Max Verstappen (Ned) Sergio Perez (Mex) Ferrari Charles Leclerc (Mon) Carlos Sainz (Spa) Mercedes Lewis Hamilton (GBr) George Russell (GBr) McLaren Lando Norris (GBr) Oscar Piastri (Aus) Alpine Esteban Ocon (Fra) Pierre Gasly (Fra) Aston Martin Fernando Alonso (Spa) Lance Stroll (Can) Alfa Romeo Valtteri Bottas (Fin) Zhou Guanyu (Chi) AlphaTauri Yuki Tsunoda (Jap) Nyck de Vries (Ned) Haas Kevin Magnussen (Den) Nico Hülkenberg (Dui) Williams Alex Albon (Tha) Logan Sargeant (VS)