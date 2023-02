De Zilverpijlen worden weer zwart: dit is F1-bolide van Lewis Hamilton en George Russell

Na een teleurstellend seizoen met slechts één GP-overwinning wil Mercedes dit jaar opnieuw aansluiten bij de top met de W14. Uiterlijk valt vooral de zwarte kleur op, na het zilver van het voorbije jaar.

Ook in 2020 en 2021 koos Mercedes al voor zwart, toen om de Black Lives Matter-beweging te steunen. Nu heeft vooral het gewicht van de bolide een rol gespeeld om voor zwart te kiezen, want op die manier is alvast enkele kilo's zwarte lak bespaard.

"We wogen te veel vorig jaar", zegt teambaas Toto Wolff. "Dit jaar hebben we geprobeerd uit te zoeken waar we elke gram eruit kunnen persen. Dus nu herhaalt de geschiedenis zich. De auto heeft een aantal ruwe stukjes carbon, samen met een aantal die matzwart geschilderd zijn."

"Toen we de kleurstelling in 2020 veranderden, was de belangrijkste drijfveer natuurlijk het ondersteunen van diversiteit en gelijkheid. Die zaken liggen ons altijd na aan het hart. De kleur zwart werd toen een deel van ons DNA, dus we zijn blij dat we daarnaar terugkeren."



De grootste wijzigingen in vergelijking met de W13 zijn de achtervering en de vloer van de auto. Die moeten ervoor zorgen dat de Mercedes dit jaar minder stuitert over het asfalt. Ook de voor- en achterwielophanging zijn helemaal opnieuw ontworpen.

"Onze concurrenten waren vorig jaar heel sterk en wij hebben een achterstand goed te maken, maar we hopen dit seizoen opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel", aldus Wolff.