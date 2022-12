Ferrari legt zijn wereldtiteldroom in de handen van teambaas Fred Vasseur

"Ik kijk ernaar uit om samen te werken met een getalenteerd en heel gepassioneerd team in Maranello om de geschiedenis en erfenis van de Scuderia te eren en onze tifosi over de hele wereld trots te maken."

Goede band met Leclerc

De Fransman begint aan zijn 3e avontuur als teambaas in de Formule 1. Na een korte passage bij Renault, waar hij in de clinch lag met Cyril Abiteboul, en Sauber staat hij bij Ferrari voor zijn grootste uitdaging tot nu toe. (lees voort onder tweets)

Dat de jonge ster van Ferrari gelooft in de nieuwe teambaas, is alvast een groot voordeel.

Vasseur neemt het roer over van een team dat dit seizoen eindelijk weer competitief was. Zeker in het begin van het seizoen leek Ferrari (en vooral Charles Leclerc) een uitdaging te kunnen vormen voor Max Verstappen.

Seidl vervangt Vasseur, McLaren schuift Stella door

Zo gaat de stoelendans bij de F1 lustig voort. De plaats van Vasseur als CEO van Sauber/Alfa Romeo wordt ingevuld door Andreas Seidl, de Duitse teambaas van het F1-team McLaren.



De Duitse ingenieur was sinds mei 2019 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Engelse F1-team. Dat stelde de Italiaan Andrea Stella aan als nieuwe F1-verantwoordelijke.



De 51-jarige Stella werkt sinds 2015 bij McLaren, sinds 2019 als wedstrijddirecteur. Hij zal volgend jaar Lando Norris en Oscar Piastri in goede banen moeten leiden. Stella werkte eerder ook al als wedstrijdingenieur voor Ferrari.



McLaren eindigde vorig seizoen als 5e in de constructeursstand, Norris eindigde 7e in het WK (met 1 podium), Daniel Ricciardo 11e. De Australische ancien wordt dus vervangen door zijn jongere landgenoot Piastri.