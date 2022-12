Ook in Spa-Francorchamps wordt in 2023 een sprintrace gehouden

Afgelopen seizoen waren er in Imola, Brazilië en Oostenrijk al sprintraces en bij de laatste twee staat dat ook volgend jaar op de planning. De formule slaat echter aan en dus werd er besloten om nog GP's aan het lijstje toe te voegen.

Naast België gaat het om Qatar, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten (Austin). In totaal komen er zo zes sprintraces op de kalender.

De sprintraces worden telkens zaterdag gehouden. Het gaat om een korte race over honderd kilometer en de uitslag ervan bepaalt de startorde voor de Grote Prijs van een dag later. Voor de top acht zijn er WK-punten te sprokkelen. Vorig jaar werd het concept geïntroduceerd.

"Omdat het meteen zo'n succes was, hebben we beslist het aantal sprintraces voor volgend jaar te verdubbelen", vertelde F1-baas Stefano Domenicali. "Dankzij de sprintraces zijn er elk raceweekend drie volwaardige racedagen en dat is in ieders voordeel."

Het F1-seizoen 2023 gaat op 5 maart in Bahrein van start en sluit op 26 november af in Abu Dhabi. De GP van België staat op 30 juli op het programma. In totaal zullen er minstens 23, en waarschijnlijk 24, Grote Prijzen gereden worden.