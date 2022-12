Verrassing bij Williams: Teambaas Jost Capito stapt op na 2 jaar

Toen het Amerikaanse concern Dorilton Capital in 2020 de Britse renstal Williams overnam van de familie Williams, klopte het bij de ervaren Jost Capito aan om het team een nieuw elan te geven.

De Duitser, die vooral naam had gemaakt in de rallywereld en tussen 2016 en 2017 ook even actief was bij McLaren, nam het roer over van Claire Williams.

Onder zijn bewind kon Williams vorig seizoen voor het eerst in twee jaar nog eens punten scoren. In de chaotische regenrace in Spa in 2021, die weliswaar amper 3 ronden duurde, vierde het zelfs zijn eerste podiumplek sinds lang met George Russell.

Toch bleef Williams ook dit seizoen, na de grote regelwijziging in de Formule 1, de hekkensluiter. Met Alex Albon en Nicholas Latifi kon het amper 8 punten sprokkelen.

Capito, die in 2020 al overwoog om met pensioen te gaan, legt nu zijn taken neer. "Het was een enorme eer om Williams de voorbije twee seizoenen te leiden en de fundamenten te leggen voor de ommekeer van dit team", stelt hij. "Ik kijk ernaar uit om het team te volgen terwijl het doorgaat op zijn weg naar toekomstig succes."

Matthew Savage, de voorzitter van Dorilton Capital, bedankte Capito voor zijn inspanningen bij "het transformatieproces om Williams nieuw leven in te blazen".

"We zijn dankbaar dat Jost zijn geplande pensioen heeft uitgesteld om deze uitdaging aan te gaan." Ook technisch directeur François-Xavier Demaison stapt op. Williams zoekt zo snel mogelijk opvolgers om hun posities in te nemen.