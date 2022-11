De tegenvaller te veel: Ferrari neemt afscheid van teambaas Mattia Binotto

Al tijdens de wintertests maakte Ferrari een uitstekende indruk en met 2 overwinningen voor Charles Leclerc in de eerste 3 races leek het eindelijk weer te mogen dromen van een eerste wereldtitel sinds 2007.

Maar door technische problemen en ook enkele pijnlijke tactische fouten zag Ferrari zijn kansen in rook opgaan. In Italiaanse media circuleerden dan ook al even geruchten dat teambaas Mattia Binotto het kind van de rekening zou worden.

Dat wordt nu bevestigd: Binotto stapt op na 28 seizoenen bij de Scuderia. De 53-jarige Italiaan begon in de jaren 90 als mecanicien in Maranello, maakte de succesjaren met Michael Schumacher mee en klom gestaag op tot technisch directeur.

Toen teambaas Maurizio Arrivabene moest ophoepelen door tegenvallende resultaten, nam Binotto over in 2019. Maar ook hij kon Ferrari geen wereldtitel schenken.

"Ik wil Mattia bedanken voor zijn geweldige bijdrage aan Ferrari de voorbije 28 jaar en in het bijzonder voor het terugbrengen van het team naar een competitieve positie", zegt bestuursvoorzitter Benedetto Vigna. "We staan nu in een sterke positie om de ultieme prijs in de autosport te winnen."

Ferrari gaat nu snel op zoek naar vervanger voor het seizoen 2023. In de paddock circuleert al de naam van Fred Vasseur, die Alfa Romeo naar de 6e plek in het constructeurskampioenschap loodste. Binotto zou dan weer bij Alpine of Aston Martin terecht kunnen.