IN BEELD: Alonso, Gasly, Piastri, De Vries... maken debuut voor nieuwe F1-team

De F1-teams zijn nog wat langer blijven plakken in Abu Dhabi na de laatste race van het seizoen 2022. Op het Yas Marina Circuit stond nog een laatste testdag op het programma.

Daarbij werden de prototype-banden van Pirelli voor 2023 al eens getest. Het was ook de uitgelezen kans om - weliswaar verplicht - een rijder met minder ervaring in te zetten.

Maar het was toch vooral uitkijken naar enkele nieuwe gezichten in de paddock en enkele oudere gezichten in een nieuwe overall. Zo kroop Fernando Alonso (41) voor het eerst achter het stuur van een Aston Martin.

Zijn vervanger bij Alpine, Pierre Gasly, debuteerde dan weer bij de Franse renstal. Ook Nyck de Vries, die de plek van Gasly bij AlphaTauri overneemt, was van de partij.

Ook Oscar Piastri (McLaren), Logan Sargeant (Williams) en Nico Hülkenberg (Haas) mochten ook al kennismaken met hun nieuwe team.

Toch waren het de ervaren Ferrari-rijders die bovenaan de tabellen stonden, met Carlos Sainz, Charles Leclerc en Ferrari-junior Robert Schwartzman op 1, 2 en 3.