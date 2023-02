Start de motoren: 10 nieuwigheden om naar uit te kijken in de Formule 1 in 2023

Met de testdagen in Bahrein staat het nieuwe F1-seizoen voor de deur. Een grote omwenteling zoals vorig seizoen blijft de F1-teams bespaard in 2023, maar toch zijn er heel wat nieuwigheden om naar uit te kijken. Tien om te zien.

1. Record van 23 races op F1-kalender

De expansiedrang van F1-eigenaar Liberty Media is nog niet gestild. Met 23 raceweekends op de kalender - een record - moeten de F1-rijders één race extra aan de bak tegenover vorig jaar. En eigenlijk stonden er zelfs 24 races gepland, maar de GP van Shanghai gaat net als vorig jaar niet door vanwege de coronarestricties in China. Zo zit er tussen de GP van Australië (02/04) en Azerbeidzjan (30/04) een gat van 4 weken. Welgekomen rust voor de F1-rijders die tussen 5 maart en 26 november maar liefst 20 landen op 5 continenten aandoen. De GP van Frankrijk is er niet meer bij. Qatar, dat een jaartje oversloeg voor het WK voetbal, neemt wel weer zijn plek in op de kalender. En ook Las Vegas is voor het eerst sinds de jaren 80 opnieuw het decor van een F1-race.

kalender Formule 1 2023 datum grand prix winnaar 2022 winnaar 2023 05/03 Bahrein (Sakhir) Leclerc 19/03 Saudi-Arabië (Jeddah) Verstappen 02/04 Australië (Melbourne) Leclerc 16/04 China (Shanghai) - geannuleerd 30/04 Azerbeidzjan (Bakoe) Verstappen 07/05 Miami (Florida) Verstappen 21/05 Emilia-Romagna (Imola) Verstappen 28/05 Monaco (Monaco) Perez 04/06 Spanje (Barcelona) Verstappen 18/06 Canada (Montréal) Verstappen 02/07 Oostenrijk (Spielberg) Leclerc 09/07 Groot-Brittannië (Silverstone) Sainz 23/07 Hongarije (Boedapest) Verstappen 30/07 België (Spa-Francorchamps) Verstappen 27/08 Nederland (Zandvoort) Verstappen 03/09 Italië (Monza) Verstappen 17/09 Singapore (Marina Bay) Perez 24/09 Japan (Suzuka) Verstappen 08/10 Qatar (Lusail) - 22/10 VS (Austin) Verstappen 29/10 Mexico (Mexico City) Verstappen 05/11 Brazilië (Sao Paulo) Russell 18/11 Las Vegas (Las Vegas) - 26/11 Abu Dhabi (Abu Dhabi) Verstappen

2. Viva Las Vegas

Onder meer met de hulp van Netflix-serie Drive to Survive verovert de Formule 1 stilaan ook de Amerikaanse markt. En dat momentum wil Liberty Media, een Amerikaans massamediabedrijf, niet zomaar laten voorbijgaan. Na Miami vorig seizoen is het nu al de beurt aan Las Vegas om een F1-race te organiseren, goed voor een derde Amerikaanse afspraak op de kalender. In 1981 en 1982 brulden de F1-motoren al op de parking van het befaamde Caesars Palace hotel, op 18 november palmen ze zelfs de Las Vegas Strip in, de bekendste boulevard in de gokstad.

3. Meer sprintraces, ook in België

Niet iedereen is wild van het concept, maar toch verdubbelt het aantal sprintraces op de kalender van 2023. Van 3 naar 6. Brazilië, Oostenrijk, Qatar, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten (Austin) én België krijgen zo'n sprintrace ingepland in het weekend. Daarbij worden de kwalificaties al op vrijdag afgewerkt, waarna zaterdag een kortere race van 100 kilometer wordt gereden om de startvolgorde voor de GP op zondag te bepalen. Voor de top 8 zijn er WK-punten te sprokkelen.

4. De vuurdoop van 3 rookies

De GP van Abu Dhabi was eind vorig jaar de (voorlopig?) laatste race van vier rijders. Sebastian Vettel (Aston Martin) nam met de 4 wereldtitels afscheid van de Formule 1, Daniel Ricciardo (McLaren), Nicholas Latifi (Williams) en Mick Schumacher (Haas) werden opzijgeschoven. Dé kans voor enkele jonge wolven om zich te tonen op het grootste toneel. De Nederlander Nyck de Vries (28) - voormalig F2- en Formule E-kampioen - reed zich in Italië in de kijker als de vervanger van de zieke Alex Albon en mag in 2023 aan het stuur van een AlphaTauri draaien. Het Australische toptalent Oscar Piastri (21) leek voorbestemd voor een zitje bij Alpine, maar koos na een hele soap voor McLaren. En met Logan Sargeant (21) heeft Williams - in Amerikaanse handen - nu ook een Amerikaanse rijder. Ook nieuw op de startgrid, maar allesbehalve een rookie: Nico Hülkenberg (35). De Duitser - goed voor 181 F1-races op zijn teller - moet bij Haas een ervaren tandem vormen met Kevin Magnussen.

Nyck de Vries.

5. Teams herschikt na stoelendans

We horen het u al denken: wie heeft dan het plekje van Sebastian Vettel bij Aston Martin ingenomen? Ook bij Alpine schrokken ze zich een bult toen ze hoorden dat tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso de overstap zou maken. De 41-jarige Spanjaard begint bij Aston Martin aan zijn 20e F1-seizoen. In zeven haasten kondigde Alpine dan maar reserverijder Oscar Piastri aan als vervanger, maar de Australiër had dan al getekend bij McLaren. Uiteindelijk klopte de Franse renstal aan bij Pierre Gasly, die met Esteban Ocon een volledig Frans duo zal vormen. Gasly, die 6 seizoenen onder de vleugels van Red Bull en AlphaTauri kon groeien, hoopt er zijn tweede GP-zege uit zijn carrière te boeken.

6. Nieuwe teambazen

Dat de F1-rijders van zitje wisselen tijdens de winter, is niet zo uitzonderlijk. Maar in het tussenseizoen was er ook een groot verloop bij de teambazen. Het ontslag van Mattia Binotto, die het gelag betaalde voor de opeenstapeling van blunders bij Ferrari, stak het vuur aan het lont. Zijn taken bij de Scuderia werden overgenomen door Frédéric Vasseur (54). De Fransman, die overstapte van Alfa Romeo, moet Ferrari voor het eerst sinds 2007 aan een wereldtitel helpen. De leemte bij Alfa Romeo (Sauber) werd dan weer opgevuld door Andreas Seidl, die als CEO de intrede van Audi in 2026 voorbereidt. De Italiaan Alessandro Alunni Bravi is er zijn rechterhand als "team representative". Het vertrek van Seidl sloeg dan weer een gat in de bezetting bij McLaren. Gelukkig hadden ze daar met de ervaren Andrea Stella een logische opvolger klaarstaan in de wachtkamer. Ten slotte was er ook bij Williams een wissel van de wacht. Na het vertrek van Jost Capito plukte de Britse renstal James Vowles weg bij Mercedes. Hij moet het staartteam opnieuw hogerop loodsen.

7. Kleine(?) aanpassingen aan het technische reglement

Na de grote aerodynamische omwenteling vorig seizoen - met de introductie van het "ground effect" - hoefden de F1-ingenieurs nu niet opnieuw vanaf nul te beginnen aan de tekentafel. Het technische reglement werd deze keer maar licht aangepast. De grootste verandering gaat over 15 millimeter: zoveel moeten de vloerranden van de F1-wagens omhoog. Dat lijkt weinig, maar kan wel een impact hebben op de ontwerpen. De maatregel moet "porpoising", het hobbelen van de nieuwe generatie F1-wagens op lange rechte stukken, helpen vermijden. Om de sport veiliger te maken rijden de F1-wagens in 2023 ook rond met grotere zijspiegels en een stevigere rolkooi, een noodzakelijke ingreep na de zware crash van Zhou Guanyu in Silverstone.

8. Het budgetplafond zakt

Ondanks de inflatie en de stijgende kosten verlaagt de Internationale Autosportfederatie FIA opnieuw het budgetplafond voor 2023. Dit seizoen mogen de F1-teams maar 135 miljoen dollar (ongeveer 126 miljoen euro) uitgeven aan de ontwikkeling van hun wagen. Die maatregel, die in 2021 werd ingevoerd, moet helpen om een gelijk(er) speelveld te creëren en zet een (kleine) rem op een geldverslindende sport. F1-ingenieurs kunnen zo bijvoorbeeld niet meer elke race een nieuwe voorvleugel uitproberen. Onder meer de salarissen van de rijders en van de drie bestbetaalde teamleden vallen niet onder dat budgetplafond.

9. Minder tijd in windtunnel voor Red Bull

Dat het de FIA menens is met het budgetplafond, bleek vorig seizoen. Toen kwam aan het licht dat wereldkampioen Red Bull in 2021 te veel had uitgegeven. Het kwam het team van Max Verstappen op een boete van 7 miljoen dollar te staan. Maar belangrijker: Red Bull mag als straf ook 10 procent minder testen in de windtunnel en dat kan wel gevolgen hebben voor de titelstrijd.

10. Experimenteren met banden

Om te sleutelen aan de F1-sport van de toekomst heeft de FIA dit seizoen een experiment ingepland voor de kwalificaties. Tijdens twee GP's - nog onduidelijk welke - zullen de teams geen vrije bandenkeuze hebben. Tijdens die twee kwalificaties zullen ze het in Q1 moeten stellen met twee paar harde banden, in Q2 met twee paar medium banden en in Q3 ten slotte met twee sets zachte banden. Zo wil de FIA testen of de teams minder kwistig kunnen omspringen met hun banden en de duurzaamheid van de sport verhogen.