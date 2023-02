Liverpool-coach Klopp na CL-fiasco: "Werden te passief en vonden geen oplossing meer"

"Wij brachten Real Madrid overal op het veld in de problemen. We wisten en zagen wat zij van plan waren. Het was een heel intens begin van de wedstrijd, met voor ons een 2-0-voorsprong."

"Ons wedstrijdbegin was nochtans uitstekend", sprak Jürgen Klopp na de match. "In het eerste kwartier zag je het echte Liverpool. Dat was hoe wij willen voetballen."

Geen vuiltje was er aan de lucht na een kwartier voetballen: 2-0 voor Liverpool, getekend Nuñez en Salah. Het sprookje dat in de maak leek, draaide vervolgens uit op een nachtmerrie. Vijf goals kreeg de thuisploeg nog om de oren. Een plek in de kwartfinales mag Liverpool nu al vergeten, behoudens een mirakel in Madrid.

"Plots stonden we 2-3 achter tegen een ploeg die uitblinkt in countervoetbal. Real Madrid bleef maar groeien in de wedstrijd en straalde veel vertrouwen uit, terwijl wij geen oplossing meer vonden in deze bizarre wedstrijd."

"Onze 1e helft was in zijn geheel nog goed, na de pauze was het heel wat minder. De manier waarop we verdedigden bij de 3e tegengoal was onaanvaardbaar."

Real-coach Ancelotti: "Wij houden altijd het hoofd koel"

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti was uiteraard een gelukkig man na de 2-5-overwinning, ook al stond zijn team na een kwartier 2-0 in het krijt. "Dat is al beter dan vorig jaar in de halve finales tegen Manchester City. Toen stonden we na 11 minuten al 2-0 achter", grapte de Italiaan.

"In het begin hebben we echt afgezien", gaf Ancelotti toe. "Op die manier mogen wij echt niet aan wedstrijden beginnen. Gelukkig maar weet mijn team altijd het hoofd koel te houden."

"Nadien speelden we erg efficiënt en telkens we onder de druk van Liverpool uitkwamen, wisten we ook kansen te creëren. Rodrygo, Vinicius en Benzema waren scherp en dat zorgde voor het verschil vanavond."

"We hadden op voorhand ook afgesproken dat we het anders zouden aanpakken dan in de finale van vorig seizoen. Het gaat hier om 2 wedstrijden en hier een doelpunt meepikken was belangrijk. Vandaar dat we voorin dreigend wilden zijn. Dat is gelukt en het toont aan dat Real steeds beter aan het worden is."

Ancelotti had ook nog lof voor uitblinker Vinicius, auteur van de 2-1 en de 2-2. "Hij is de meest bepalende speler in het huidige voetbal. Hij heeft voortdurend een actie in huis, hij gaat altijd maar door. Er is geen speler zoals hij. Vanavond was hij opnieuw ongelooflijk voor ons."