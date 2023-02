Real Madrid doet foutje van Courtois vergeten met sensationele comeback tegen Liverpool

Liverpool - Real in een notendop

Comeback kings

Een moeilijke periode achter de kiezen, dat hadden Madrid en Liverpool gemeen voor deze wedstrijd. Maar voor Real Madrid begint het seizoen pas in februari, dat is nu wel duidelijk.

Liverpool begon sterk, met een showcase van wat Klopp-voetbal is: hoge druk en als een zwerm hooggetalenteerde bijen. Na vier minuten was het de getergde Nunez die met een fenomenaal hakje zijn ploeg op voorsprong bracht.

Op rechts was er een herboren Moh Salah die Alaba keer op keer met huid en haar opat. Drie, vier keer ging hij erover, maar uiteindelijk was het een fout van Courtois die de 2-0 inleidde. Een knietje waar het niet hoorde deponeerde de bal bij de Egyptenaar.

Een memorabele avond voor Liverpool? Wel. Vini Jr dacht er het zijne van en krulde eerst enig mooi voorbij Alisson. Die ging daarna net als zijn overbuur in de fout, en trapte de bal, via Vini Jr, in eigen doel. 2-2 aan de rust.

Die ververste vooral de energie en moed van Madrid, dat al na 5 minuten de remontada vervollediigde. Militao werd op een vrije trap alleen gelaten.

Karim Benzema moest dan nog eraan beginnen. Zijn eerste ging eigenlijk naast, maar het been van Joe Gomez dacht daar anders over. Geen écht doelpunt, en dus moest Benzema nog even doorduwen. Hij ging rond Alisson, drie spelers op de lijn konden hem niet meer afstoppen.

Liverpool belachelijk gemaakt in eigen huis, en dus moeten de Reds met drie doelpunten in het rood naar het Bernabeu. De groten staan op wanneer de druk het hoogst is, maar wat doe je als je tegen al tegen de grootsten speelt? Afspraak op 15 maart in Madrid.