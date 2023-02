Straffe stoot op het WK ski: Kristoffersen rolt tegenstand op met sublieme 2e run, Belg Marchant is 25e

Henrik Kristoffersen won de wereldtitel op L'Eclipse in Courchevel met een chrono van 1'39"50.

Na zijn 16e plaats in de eerste run maakte de 28-jarige Noor het verschil met een ijzersterke tweede run.

Kristoffersen leek in die tweede run niet al te best te starten, maar belandde gaandeweg in een beestig tempo. Hij haalde het voor de verrassende Amerikaanse Griek AJ Ginnis, 2e op 20 honderdste seconde, en de Italiaan Alex Vinatzer, 3e op 38 honderdste seconde.

De Franse olympische kampioen Clément Noël viel als 4e (op 0"41) net naast het podium.

Het is voor Kristoffersen zijn tweede wereldtitel, nadat hij in 2019 goud had gewonnen in de reuzenslalom. Hij heeft op zijn erelijst ook nog WK-brons in de slalom (2021), olympisch zilver in de reuzenslalom (2018) en olympisch brons in de slalom (2014).

Kristoffersen behaalde al 30 Wereldbeker-zeges, waarvan 23 in de slalom, en won de Wereldbeker in de discipline al drie keer (in 2016, 2020 en 2022).