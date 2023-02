Ceylin Alvarado is razend om "valse start": "Ze hebben niet gezegd dat startlichten niet werkten"

Het was een bizarre start in Brussel. Toen de startlichten op rood bleven staan, floot de UCI-commissaris de wedstrijd onaangekondigd op gang.

Ceylin Alvarado was blijven staan en maakte misbaar. De rest trok zich wel op gang. Maar tot een herstart kwam het niet.



"Er is ons vooraf niet gezegd dat de lichten niet werkten. Integendeel, voor de start werd er opgeroepen dat we vandaag met lichten zouden starten", deed een boze Alvarado haar verhaal.

"En plots ging er een fluitje. Ik bleef staan, want dat was geen reglementaire start."

"De helft van het peloton vertrekt, de andere helft vertrekt niet. Dit was eigenlijk een valse start."

"Naar mijn mening had de juryvoorzitter de wedstrijd opnieuw moeten laten van start gaan, want hij heeft zich niet gehouden aan de regels."