Ronnie O'Sullivan toont geen genade voor Ben Mertens, ook Brecel sneuvelt op Welsh Open

In december had Ben Mertens zijn idool Ronnie O'Sullivan al eens tot het uiterste gedreven op de English Open, de 7-voudige wereldkampioen was door gewaarschuwd voor de confrontatie met onze jonge landgenoot in de 1/8e finales van de Welsh Open.

Dat was eraan te merken, want O'Sullivan was meteen op de afspraak en strafte de foutjes van Mertens genadeloos af. De 4-voudige winnaar van de Welsh Open hoefde niet eens het onderste uit de kan te halen om de jonge Belg met 4-0 de oren te wassen.

Exit Mertens dus, die wel kan terugblikken op een uitstekend toernooi. Voor het eerst kon onze 18-jarige landgenoot de 1/8e finales halen op een rankingtoernooi.

Ook Luca Brecel sneuvelde donderdagavond in de 1/8e finales. Hij verloor met 4-2 van de Noord-Ier Mark Allen.