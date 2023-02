Ook Gabriella Willems kaapt brons weg op de grand slam van Tel Aviv

Bijna schopte Gabriella Willems het in de klasse tot 70 kilogram tot de halve finales, maar in haar kwartfinale verloor ze een titanengevecht tegen de Australische Coughlin. Na meer dan 5 minuten liep Willems een bestraffing te veel op.



Die nederlaag liet ze niet aan haar hart komen, want in de herkansingen was ze voor de tweede keer vandaag te sterk voor een Israëlische judoka. Enkel de Griekse Teltsidou kon haar nu nog van het brons houden.



Vorig jaar had Willems tegen haar nog de finale van het grandslamtoernooi van Abu Dhabi verloren. Maar nu was Willems baas, met een ippon in de golden score.