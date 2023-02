België kaapt dankzij Jorre Verstraeten en Mina Libeer meteen 2 keer brons weg in Tel Aviv

In de klasse tot 60 kilogram had Jorre Verstraeten met de Cyprioot Christodoulides en thuisvechter Ariel Shulman twee opwarmertjes om vervolgens pas na 6 minuten de Turk Salih Yildiz te kunnen vloeren.



In de halve finales ging het voor Verstraeten mis tegen de tweevoudige regerende Europese kampioen Francisco Garrigos. Dankzij winst tegen de Australiër Katz kon hij zijn toernooi toch nog afsluiten met een bronzen medaille.



Om brons te behalen moest Mina Libeer in de klasse tot 57 kilogram ook voorbij een Turk(se) genaamd Yildiz. Even daarvoor had ze nog verloren van voormalig olympisch kampioene Rafaela Silva.



Die zege tegen Yildiz volstond voor Libeer voor het brons, want de Oekraïense Daria Bilodid mocht niet meer kampen omdat ze in de halve finales een directe uitsluiting had gekregen.