Tottenham-coach Conte mist opnieuw wedstrijd door gezondheidsproblemen

Antonio Conte bleef afgelopen dinsdag in Italië na de verloren wedstrijd tegen AC Milan in de Champions League.

"Na een routinecheck in Italië, zal Antonio Conte in zijn huis in Italië blijven om voort te herstellen van zijn recente operatie", meldt Tottenham in een persbericht. De club benadrukt ook dat de gezondheid van hun coach op de eerste plaats komt.

Conte miste eerder al de wedstrijd van Tottenham tegen Manchester City (1-0 winst). Dat was vlak na zijn operatie. De 53-jarige Italiaan zat het weekend daarop alweer in de dug-out in de verlieswedstrijd tegen Leicester (4-1).

Maar dat blijkt nu iets te vroeg. "Ik heb de medische ingreep onderschat", zegt Conte. "Mijn lichaam is niet klaar voor de veeleisende job van coach en ik zal extra rust moeten nemen", laat de Italiaan verder weten.

Cristian Stellini neemt voorlopig over van Conte als hoofdcoach van Tottenham. De Londense club staat vijfde in de Premier League.