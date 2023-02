Vanavond kraker Barcelona-United in de EL: hoe beide clubs in 6 maanden uit hun as herrezen

Eén dag na de eerste 1/8e finales in de Champions League krijgen we ook in de Europa League een match met CL-allure. Barcelona en Manchester United vochten in het verleden vele duels uit op het Kampioenenbal. Je zou kunnen denken dat een match in de Europa League dan een teleurstelling is, maar niet na de rollercoaster die beide teams de voorbije 6 maanden hebben meegemaakt. Het seizoen 2021-2022 was er een om snel te vergeten voor zowel Manchester United als Barcelona. Manchester United eindigde 6e in de Engelse competitie op 35 (!) punten van stadsrivaal City. Interim-coach Ralf Rangnick mocht dan ook beschikken. Xavi mocht wel aanblijven bij Barcelona, al kende ook de Catalaanse ploeg een zwak einde van het seizoen met enkele pijnlijke nederlagen. Vooral de vroegtijdige uitschakeling in de Europa League tegen Frankfurt was er eentje die pijn deed.

Veel hoop hadden de fans van beide clubs bij aanvang van dit seizoen niet. Bij Barcelona was spelerskern toe aan een kwaliteitsinjectie, maar de club zit op een ongeziene schuldenberg. Manchester United heeft wel een dikke portefeuille, maar de eigenaars leken niet happig om veel uit te geven. Wel werd in de zomer Erik ten Hag losgeweekt bij Ajax.

Xavi

Exit Ronaldo start heropleving Manchester

Ten Hag leek aanvankelijk dan ook een vogel voor de kat. De Nederlander kreeg al snel de bijnaam "Ten Months", verwijzend naar zijn onvermijdelijke einde op het trainerskerkhof United. Ten Hag begon met 2 nederlagen, waaronder een zeer pijnlijke tegen Brentford (4-0). Het gevolg? Manchester United staat zowaar laatste in de Premier League. Nadien herpakte het zich, maar de stadsderby tegen City was een nieuw dieptepunt: 3-6.

United staat op dat moment op ontploffen, Ten Hag staat al met één voet buiten. Maar hij grijpt die crisis aan om zijn autoriteit extra in de verf te zetten. Het grootste slachtoffer: Cristiano Ronaldo.



De Portugees had zich al verschillende keren negatief doen opmerken, onder meer door tegen Tottenham te weigeren om in te vallen en het stadion vroegtijdig te verlaten. Ook een explosief interview met Piers Morgan wordt in Manchester weinig gesmaakt. Ronaldo denkt die machtsstrijd te winnen, maar de hakbijl valt niet op het hoofd van Ten Hag, wel op zijn eigen hoofd. Vlak voor het WK krijgt Ronaldo zijn C4.

Een keerpunt voor United. Na de WK-onderbreking wint de club zijn eerste 4 wedstrijden. Midden januari verslaat het zelfs Manchester City met 2-1. Een gigantisch contrast met enkele maanden eerder. Manchester United is back! Zomeraankopen Casemiro en Lisandro Martinez brengen defensieve stabiliteit. Spits Marcus Rashford herleeft helemaal en zorgt voor de doelpunten. Na 34 wedstrijden heeft de Engelsman er al 21 gemaakt. Momenteel staat United 3e in de competitie, het kwalificeerde zich voor de finale van de League Cup en is nog steeds actief in de FA Cup. In de Europa League zouden de Red Devils graag ook in Europa meedoen om de prijzen.

Marcus Rashford is de uitblinker bij Manchester United

"Arm" Barcelona koopt dure sterren

Barcelona was dan weer vastberaden in de zomer het gebrek aan kwaliteit op te lossen. Ondanks een gapende financiële put van 1,5 miljard euro gooit Barça zoals vanouds met de centen. Robert Lewandowski (45 miljoen), Jules Kounde (50 miljoen) en Raphinha (58 miljoen) zijn de dure vogels die Barcelona moeten helpen. Franck Kessié, Andreas Christensen en Marcos Alonso worden transfervrij aangetrokken. Bayern-trainer Julian Nagelsmann stelt hardop de vraag die op ieders lippen brandt: hoe kan het "failliete" Barcelona al die nieuwe namen betalen? "Het is de enige club die topspelers kan kopen zonder geld te hebben", moppert hij. Barcelona boort nieuwe geldstromen aan door toekomstige inkomsten aan andere partijen te verkopen. Een gewaagde strategie, die in het gezicht van de club kan ontploffen als de sportieve prestaties uitblijven.

Ondanks al die financiële investeringen begint Barcelona heel wisselvallig aan het seizoen. Het eindigt 3e in zijn Champions League-poule na Bayern München en Inter. Barcelona is uitgeschakeld en moet na de winter aantreden in de Europa League. Ook in de competitie heeft de Catalaanse ploeg het niet makkelijk. Net voor het WK verliest Barcelona de Clasico tegen Real Madrid. De eeuwige rivaal voert ook de Spaanse competitie aan, Barça staat 2e.

Maar na het WK komt Barcelona - net als Manchester United - helemaal onder stoom. Het speelt eerst nog 1-1 gelijk tegen stadsgenoot Espanyol, maar nadien wint het zijn overige 11 (!) wedstrijden. Barça is de trotse leider in La Liga met 11 punten voorsprong op Real Madrid. Barcelona steekt ook een eerste prijs onder Xavi op zak. In de finale van de Spaanse Supercup wint Barca nu wel een Clasico: Real Madrid wordt met 3-1 verslagen.

Na succes in eigen land, heeft Barcelona zijn zinnen gezet op een Europese triomf. Het wil voor het eerst in zijn geschiedenis de Europa League winnen. Met ook nog een nakende landstitel zou de zomerse gok van Barça wel eens goed kunnen uitpakken.

Barcelona won in januari de Spaanse supercup

Duel tussen Europese giganten