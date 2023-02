Ben Mertens en Luca Brecel stoten allebei door naar 1/16e finales Welsh Open

Ben Mertens (WS-115) is tweevoudig Europees kampioen bij de jeugd. Met de Welshman Jackson Page (WS-63) kreeg onze landgenoot een andere Europese jeugdkampioen tegenover zich.

Page scoorde met breaks van 105 en 83 in frame drie en vier het best. Maar elk spelletje waarin geen hoge break viel, ging naar Mertens.



Mertens won met 4-2 en moet in de 1/16e finales tegen de winnaar van een Engels onderonsje tussen man in vorm Chris Wakelin (WS-31) en David Gilbert (WS-19).

Met Luca Brecel (WS-10) bereikte een 2e landgenoot de 1/16e finales. Hij maakte kipkap van de Engelsman Elliot Slessor (WS-58): 4-0. In de volgende ronde wacht de Chinees Cao (WS-54)