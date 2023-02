Mauri Vansevenant strandt op een zucht van de dagzege in Oman, Cian Uijtdebroeks klimt naar 5e plaats

Met aankomst op de Jabal Haat zat het venijn vandaag in de staart. Van 635 meter ging het in 4,6 km naar 1.016 meter.

Lotto-Dstny zette Maxim Van Gils prima af op de klim. De leider in het jongerenklassement maakte deel uit van de elitegroep die om de dagzege zou strijden. Ook Mauri Vansevenant en Cian Uijtdebroeks zaten aan boord.

De steilste passage lag net voor de slotkilometer. Wachten was dus de boodschap.

Louis Meintjes had dat niet begrepen. De Zuid-Afrikaan opende de debatten, maar werd overvleugeld.



Matteo Jorgenson had de beste aanval in de benen. Eerst dunde hij het pak uit, daarna demarreerde de lange en 23-jarige Amerikaan in de laatste hectometers. Om met een dikke yes als eerste de streep te halen.

Vansevenant strandde op 2 seconden van de Movistar-renner. Uijtdebroeks haalde als 5e de finish, Van Gils als 10e.

Dankzij de zege leidt Jorgensen nu in 3 klassementen: het algemene, het punten- en het jongerenklassement.