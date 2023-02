Maxim Van Gils moet enkel Jesus Herrada laten voorgaan in 2e rit in Oman

Na gisteren hebben de sprinters hun kostje al gehad in deze Ronde van Oman, want van zondag tot en met woensdag staan er 4 aankomsten bergop op de menukaart.



Een kopgroep met de Belg Luca Van Boven werd door de punchers steeds in het vizier gehouden. Die laatste mochten dan ook hun hartje ophalen op de puist naar Qurayyat.



Maxim Van Gils zat met de finish in zicht perfect in het wiel van Jesus Herrada, maar de bijna 10 jaar oudere Spanjaard had nog iets extra in de tank en kon toch nog versnellen in de laatste meters.



Morgen krijgt Van Gils, die vorig jaar vroeg op het seizoen de Saudi Tour wist te winnen, een nieuwe kans om Herrada te onttronen. Dan wordt er geklommen naar Jabal Hatt.